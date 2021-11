Telegram 8.2: vagonata di novità per media condivisi, posizione, inviti presidiati ed altro

Telegram, il principale rivale di WhatsApp quanto ad applicazioni di messaggistica, non si concede tregua nella rincorsa a Menlo Park e, nelle scorse ore, ha rilasciato un nuovo corposo aggiornamento per i suoi utenti che, da oggi, potranno mettere le mani sulla release 8.2 colma non solo di correttivi e miglioramenti prestazionali.

Scorrendo il changelog della nuova versione di Telegram, è possibile notare alcuni accorgimenti per i media condivisi in chat. Uno di questi prevede che, eseguendo il pinch sui media, li si rimpicciolirà: a quel punto, portandosi sulla barra laterale e trascinando il dito sulla stessa, sarà possibile scorrerli rapidamente con una visione d’insieme molto pratica per coloro che condividono molti media. Toccando invece i 3 puntini in verticale, o eseguendo la gesture per rimpicciolire o ingrandire i media, si otterrà la visualizzazione a calendario grazie alla quale, portandosi a una certa data, si potrà vedere quali media ci si sia scambiati con un utente in quel preciso giorno.

Sempre in tema di aggiornamenti importanti, nell’invitare ad aderire verso un certo gruppo o canale, sarà possibile includere un’etichetta (interna) al link d’invito (sì da poterli organizzare facilmente qualora se ne mandino tanti) e sfruttare l’impostazione che permette di chiedere l’approvazione di un amministratore: quest’ultimo, da par suo, attingendo alla parte alta delle chat dov’è collocata la barra delle richieste d’accesso, avrà modo di visionare le biografie di coloro che abbia richiesto l’accesso a un dato gruppo o canale.

Un miglioramento dell’esperienza utente in Telegram 8.2 si otterrà anche toccando la posizione in tempo reale o condivisa di un utente: in quel caso si visualizzerà il tempo di viaggio, cioè quello necessario a raggiungerlo sia che si proceda a piedi, con i mezzi, o in auto. Toccando poi detto tempo di viaggio, si aprirà la posizione in un’altra app. Onde agevolare chi magari usa Telegram per lavoro, è stato predisposto che, nel caso si proceda ad allegare qualcosa nel mentre si redige un messaggio, il relativo testo farà da didascalia all’allegato.

Sul versante delle personalizzazioni, arrivano 8 nuovi temi, comprensivi di bolle sfumate per i messaggi, di sfondi animati per le chat, sdoppiati per la modalità giorno e notte: arrivano in dote agli utenti quale supporto all’arricchimento delle forme espressive anche delle emoji animate interattive, tra cui jack_o_lantern o ghost, che esplicano un particolare effetto a schermo intero, dando quasi l’illusione di “esplodere fuori dallo schermo“, quando li si tocca. Nel caso si condividano tali emoji, qualora queste ultime vengano viste dal proprio interlocutore, si otterrà un messaggio che confermerà dell’avvenuta visione delle stesse.