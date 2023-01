Svelata la classifica delle 10 app più scaricate nel 2022: per Facebook è débâcle

Ascolta questo articolo

Negli scorsi giorni, come ormai da sei anni, la società di analisi di mercato Apptopia ha pubblicato la sua annuale classifica delle applicazioni più scaricate offrendo un quadro d’insieme molto valido sul successo delle stesse grazie all’aggregazione dei dati tratti da iOS e Android (tranne che per il mercato cinese, per il quale sono disponibili i soli dati iOS). Tale classifica, che va dal 1/1/2022 al 20/12/2022, permette di comprendere i trend applicativi dell’anno appena trascorso, con proiezioni sul nuovo 2023, ma anche di paragonare la nuova classifica con quella dell’anno prima, traendone delle conclusioni.

Secondo la classifica di Apptopia del 2022, TikTok detiene il primo posto, con 672 milioni di installazioni: essendo stata conservata per tre anni di fila tale posizione, ciò palesa un vero e proprio dominio da parte del photo sharing asiatico. Facebook, inteso come social network, perde il terzo posto, che viene occupato da una poco nota applicazione per l’editing di video e foto, CapCut (lo scorso anno addirittura al nono posto), e finisce di molto lontano dal podio occupando ora l’ottava posizione (298 milioni di download).

Meta, però, può consolarsi. Il colosso di Menlo Park, infatti, conserva il secondo posto con Instagram, come lo scorso anno, e fa guadagnare un posto a WhatsApp che, passando dal quarto al terzo posto, entra nel podio ottenendo una simbolica medaglia di bronzo. Mettendo assieme i download delle principali app di Meta, Instagram, Facebook e WhatsApp, si ottengono 1,27 miliardi di download, quasi il doppio di quanto totalizzato dalla sola TikTok (672 milioni di download).

Snapchat, l’altra grande app di photo sharing nemesi di Instagram, riesce a rubare la posizione a Telegram: la messaggistica di Pavel Durov lo scorso anno quinta ora scivola al sesto posto, sorpassata proprio dal fantasmino bianco di Evan Spiegel. Nelle top ten entra, a sorpresa, un vecchissimo videogame, Subway Surfers, che va a occupare la settima posizione forte dei suoi milioni di download (304 milioni) nonostante sia uscito nel 2011. Un altro videogame, Stumble Guys, con 254 milioni di installazioni, si colloca in zona sicurezza al nono posto.

Chiude la classifica Spotify, che conserva la decima posizione, migliorando però il gradimento presso gli utenti visto che lo scorso anno aveva ottenuto 203 milioni di download e quest’anno 238 milioni.