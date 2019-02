SQUID: l’aggregatore di news di alta qualità, originale e creativo

Definirlo solo un aggregatore di notizie, in effetti, sarebbe riduttivo. SQUID è un “news buddy”, un vero e proprio amico dell’informazione a portata di smartphone che permette di essere aggiornati solo sulle categorie che ci appassionano, con quella marcia in più che sta catalizzando a sè l’attenzione dei giovani.

Squid è un’app per dispositivi Android e iOs che fornisce le notizie di svariate testate, siti e blog accuratamente selezionati (fra cui anche il network Fidelity House), per garantire ai propri utenti la massima qualità d’informazione in modo rapido e semplice.

Quali sono i punti di forza di SQUID? Innanzitutto è un’app gratuita e non necessita alcuna registrazione, nè la sottoscrizione di alcun abbonamento per poter fruire dei contenuti che sono stati selezionati per noi dalla simpatica piovra che vi farà tuffare “in un oceano di notizie”.

Inoltre è possibile personalizzare al massimo il proprio “raccoglitore di notizie” in base ai propri gusti, così da leggere sempre contenuti nuovi solo su quello che realmente ci interessa. La semplicità di utilizzo rende la user experience davvero piacevole e rilassante, con una suddivisione delle notizie per categorie, mostrate nella parte superiore del display, per consentirci una rapida individuazione del contenuto che vogliamo leggere.

Un semplice tap e si aprirà la pagina del sito web proprietario della notizia. Ma non abbandonerete l’app: le news, infatti, si apriranno in un browser in-app e quindi ci basterà tornare indietro con l’apposita freccetta per ritornare alla home dell’app e continuare a leggere altri contenuti.

Fra le altre cose, non passa di certo inosservata una caratteristica che rende SQUID unica nel suo genere: attraverso la “funzione creativa” avremo la possibilità di evidenziare parti di testo, di aggiungere sticker, annotare del testo e poi condividere il tutto con gli amici sui nostri social preferiti. Si tratta senza alcun dubbio di un modo divertente ed innovativo per fruire dell’informazione con la giusta leggerezza, in qualunque momento della giornata.

SQUID è stato già scaricato da oltre 1 milione di giovani solo in Italia: è disponibile gratuitamente su App Store, Google Play e App Gallery. Non resta che scaricarla subito e diventare i “caporedattori del nostro news feed”.