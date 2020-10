Spotify: trimestrale da sorrisi, filtri Halloween, Lens sull’amicizia, sviluppo camera mode

Anche Snapchat, con l’avvicinarsi del fine anno, ha condiviso i propri, positivi, risultati finanziari relativi alla terza trimestrale del 2020, ottenuti con il varo di continue novità, alle quali, in attesa di una nuova camera mode, si sono appena aggiunti un nuovo e simpatico filtro dedicato all’amicizia e vari effetti in tema Halloween.

Nelle scorse ore, la piattaforma di Evan Spiegel ha diffuso i dati della sua ultima trimestrale, con conseguente balzo in Borsa del 17.1%: nello specifico, la piattaforma ha reso noto come i sui utenti quotidianamente attivi siano passati da 238 a 249 milioni, con conseguente crescita annuale anche del numero medio di snap creati (+25%) e del tempo trascorso (+50%), nel terzo trimestre su base annua, a guardare ogni giorno i contenuti di Snapchat. Sul piano economico, ciò ha portato a conseguire, in questo range temporale, i 679 milioni di dollari di entrate (+52%), con flusso di cassa che, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, si è incrementato di 21 milioni di dollari, arrivando a un totale di 55.

Il merito di tali risultati è imputabile agli investimenti profferti nel fornire un valore aggiunto a utenti e inserzionisti, in particolar modo sfruttando la crescente diffusione della realtà aumentata. A tal proposito, l’azienda ha implementato un nuovo filtro, dedicato all’amicizia, dopo aver diffuso i dati di uno studio, condotto con esperti globali e utenti (30mila) in vari paesi (16) del mondo, su come il Covid-19 abbia influenzato (effettivamente, a livello globale, in un terzo dei casi) i rapporti d’amicizia.

Premettendo (secondo l’esperta di comunicazioni digitali Donya Alinejad) che l’epidemia ha portato a un incremento dei mezzi di comunicazione visiva, capaci di creare una sensazione di co-presenza, ovvero di “stare insieme quando sei fisicamente distante“, Snapchat ha messo a disposizione la “Time Capsule Lens” che permette di vedere come si evolverà la propria amicizia con qualcuno, in un certo periodo del futuro, costruendo ricordi condivisi in AR, sì da poter esplorare l’evoluzione della “loro amicizia in una varietà di scenari futuri“.

Ovviamente, dato il particolare periodo dell’anno, non è mancato il consueto rilascio di effetti relativi ad Halloween, con la possibilità di modificare il proprio volto in modo da assomigliare a una sposa zombie, a un vampiro (che magari risulta tale allo specchio), a un teschio o ad una zucca, etc. Dulcis in fundo, le indiscrezioni che, fornite dal leaker Alessandro Paluzzi, hanno permesso di appurare in anticipo come Snapchat stia sviluppando una nuova camera mode, denominata “Timeline”.