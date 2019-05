Spotify non funziona: i problemi riscontrati dagli utenti Vodafone

Per chi è cliente Vodafone, questo periodo non è proprio uno dei migliori, in quanto sembrerebbero essersi riscontrati dei problemi nell’utilizzare l’app per lo streaming musicale Spotify usando il traffico dati del famoso operatore. Dunque, non è un problema nè del proprio telefono, nè della zona in cui si abita.

Il problema di Vodafone sembra essere diffuso su ampia scala, in quanto sono state tante le persone a segnalare a Spotify il malfunzionamento. Nello specifico, ciò che viene riscontrato è un buffering infinito (tempi di caricamento molto lunghi) e che non consente di ascoltare le canzoni.

Problemi di Spotify con rete Vodafone

Al momento, l’unico modo per risolvere temporaneamente il problema è riavviare la connessione dati. Tuttavia, dopo un po’ di tempo tornano a manifestarsi i problemi di caricamento ad intervalli regolari. È un problema che riguarda tutti gli operatori che si agganciano a Vodafone, come Ho Mobile, ed infatti i clienti di quest’ultima hanno segnalato gli stessi identici malfunzionamenti.

Ciò che non quadra, però, è che con altri servizi e altre app di streaming, questo problema non si verifica e attualmente non ci sono soluzioni definitive. Ciò che potrebbe preoccupare di più, però, è che non si sa se Vodafone sia all’opera per cercare quantomeno di arginare il problema.

Chi ha contattato direttamente Spotify ha ricevuto come risposta la volontà di collaborare con Vodafone per la risoluzione del malfunzionamento ma, al momento, nessuna delle due aziende ha dato dei tempi di intervento. Questo causerà sicuramente dei malcontenti, che porteranno all’eliminazione di alcuni abbonamenti di clienti che non possono usufruire del servizio, e sarà sicuramente una cattiva pubblicità per entrambe le aziende che fanno della qualità e dell’efficienza il proprio punto di forza. Saranno da aspettare i prossimi giorni o addirittura le prossime settimane per vedere se qualcosa potrà cambiare, o se arriverà qualche comunicato ufficiale.