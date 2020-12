Spotify: disponibile nello store di Epic Games, in roll-out il Songwriters Hub

Spotify, la celebre piattaforma per lo streaming musicale, dall’Aprile del 2018 quotata alla Borsa di New York, ha annunciato un interessante iniziativa a favore degli autori (e cantautori, se del caso), ma anche un’inedita collaborazione con un noto store di videogiochi, Epic Games.

Ormai da un paio di anni, negli USA, si sta consumando una vertenza tra gli autori e le società di streaming, tra cui Spotify (ma anche Pandora, Google, ed Amazon), in merito alle remunerazioni fissate dal Copyright Royalty Board: anche per rasserenare il clima in merito, Spotify ha varato il progetto “Songwriters Hub” (disponibile all’indirizzo open.spotify.com/genre/songwriters-page, cercando “songwriters” nel form di ricerca, o rivolgendosi all’apposita card inclusa in “Browse All”, sotto “Search”).

Quest’ultimo raggrupperà in playlist virtuali, “Written By” (accessibili anche cliccando sul nome degli autori, listato tra i ringraziamenti / credits di una canzone), le maggiori hit scritte dalle stesse “penne“, ma anche i podcast che vertono sulla scrittura, con lo scopo di scoprire gli autori (es. Nija Charles, che ha composto “Nobody’s Love” dei Maroon 5 e “Rain On Me” di Lady Gaga) che si celano dietro determinati interpreti, ma anche – grazie al gioco delle connessioni – nuova musica.

A tal proposito, il responsabile per le relazioni editoriali della piattaforma in verde, Jules Parker, ha reso noto come, dallo scorso Febbraio, data di esordio delle pagine (Songwriter Pages) dedicate agli autori, i brani di Spotify con i ringraziamenti verso questi ultimi siano stati beneficiati da oltre 127 miliardi di stream.

Non meno importante, infine, è quanto reso noto dallo store gamico di Epic Games che, nel preannunciare l’arrivo di beh 15 giochi gratuiti in vista del Natale, imitando il rivale Steam, ha inteso offrire – per la prima volta ai propri utenti – anche altri programmi rispetto ai consueti e soli videogiochi, scegliendo quale app di altro genere proprio Spotify, che farà da apripista (ovviamente gratuita) ad altre collaborazioni applicative, nel corso dei prossimi mesi.