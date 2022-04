Spotify: audio-serie su Batman e più visibilità alle playlist dei Curatori

Forte dei suoi numeri, che la vedono essere usata mensilmente da 406 milioni di utenti attivi (180 dei quali paganti, cioè iscritti al piano Premium), Spotify ha annunciato ben due novità per deliziare i propri users, rappresentate da una maggior valorizzazione di alcune playlist, e dal varo anche in Italia di un’attesa opera prima, in forma di audio-serie dedicata all’universo DC Comics.

La prima novità di quest’avvio di middle-week in merito a Spotify è di tipo funzionale. Come noto, la piattaforma di verde vestita di recente ha attenzionato le playlist con una modifica alla pur recente funzione Blend, che ora permette di generare automaticamente playlist sulla base delle preferenze di 10 persone (prima erano due, limite rimaste per i Blend duali con particolari artisti) che si uniscono in gruppo. L’attenzione alle playlist non si è però fermata qui.

Nelle scorse ore, da Stoccolma è arrivata l’ammissione del varo, per un tempo limitato, di una serie di test, previsti in non meglio precisati mercati in cui la grande S è operativa (poi eventualmente seguiti dalla sperimentazione anche in altri paesi a seconda dei feedback ottenuti), che prevedono di rendere più facilmente rintracciabili alcune playlist, anche senza che sia necessario reperirle tramite la ricerca, facendole apparire direttamente nella schermata principale dell’app di Spotify.

Nello specifico, si parla delle playlist realizzate dai Curatori, ovverosia da particolari utenti, persone che raccontano storie via playlist creando “connessioni autentiche con gli altri utenti“, e influencer, attivi nel selezionare contenuti da assemblare in playlist, scelti dalla piattaforma sulla base di vari parametri, tra cui il valore aggiunto apportato dalle loro playlist, la popolarità delle stesse, e il seguito (in termini di quanti follower abbiano) dei Curatori stessi.

La seconda novità relativa a Spotify è invece di tipo contenutistico, ma non per questo meno accattivante (anzi!). In particolare, si tratta della messa in onda, dal prossimo 3 Maggio, in simultanea in nove mercati grazie agli adattamenti alla sceneggiatura previsti anche per l’Italia (oltre a quelli che coinvolgeranno anche Francia, Germania, Brasile, Messico, Indonesia, India, Giappone), della prima audio-serie frutto della collaborazione tra Spotify e Warner Bros in merito agli eroi della DC Comics.

In attesa di nuove produzioni, si partirà con quella intitolata “Batman – Unburied” (in italiano, “Batman – Un’autopsia“), che vedrà – per la versione italiana – l’attore Claudio Santamaria, già apprezzatissimo in pellicole quali “L’ultimo bacio”, “Paz!” e “Lo chiamavano Jeeg Robot”, doppiare nientepopodimeno che il miliardario Bruce Wayne, dietro cui si cela il pipistrello mascherato.