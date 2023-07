Spotify, Apple Music e Amazon Music: ecco chi domina lo streaming musicale

Lo streaming musicale è ormai il modo più diffuso di ascoltare la propria musica preferita, grazie alla comodità, alla varietà e alla convenienza che offre. Ma quali sono i servizi di abbonamento musicale più popolari negli Stati Uniti, il mercato più importante per questo settore?

La National Music Publishers Association (NMPA) ha svelato alcuni dati interessanti che ci permettono di avere una visione più chiara della situazione. Secondo il CEO e presidente della NMPA, David Israelite, che ha parlato durante l’incontro annuale dell’associazione, Spotify resta ancora saldamente al comando nella classifica dei servizi musicali in abbonamento negli Stati Uniti, con 44,4 milioni di abbonati registrati a febbraio 2023.

Il colosso svedese ha già annunciato a marzo di avere circa 210 milioni di abbonati in tutto il mondo, il che significa che il mercato statunitense rappresenta circa il 25% del numero totale di abbonati. Al secondo posto si trova Apple Music, il servizio di streaming musicale lanciato da Apple nel 2015, che ha raggiunto i 32,6 milioni di abbonati negli Stati Uniti nello stesso periodo. Apple non divulga i numeri relativi al suo servizio di streaming musicale per ogni mercato, ma l’ultimo dato ufficiale che abbiamo risale a giugno 2019, con 60 milioni di abbonati in tutto il mondo. Ciò significa che Apple Music ha una quota maggiore negli Stati Uniti rispetto a Spotify, ma non abbastanza da superarlo.

Al terzo posto si piazza Amazon Music, il servizio di streaming musicale offerto da Amazon ai suoi clienti Prime e agli altri utenti che vogliono sottoscrivere un abbonamento separato. Amazon Music ha registrato 29,3 milioni di abbonati negli Stati Uniti a febbraio 2023, un numero notevole considerando che tre anni fa aveva confermato di avere 55 milioni di abbonati in tutto il mondo. Probabilmente, quel numero è molto più alto ora, ma Amazon non ha fornito dati aggiornati.

Gli ultimi due posti della classifica sono occupati da YouTube Music e Pandora, due servizi di streaming musicale che non sembrano avere lo stesso appeal dei primi tre. YouTube Music ha 8,5 milioni di abbonati negli Stati Uniti, mentre Pandora ne ha solo 2,4 milioni. Entrambi i servizi offrono anche una modalità gratuita con annunci pubblicitari, ma non è chiaro quanti utenti ne usufruiscano.

Tra i servizi di streaming musicale più popolari negli Stati Uniti non figura TIDAL, la piattaforma lanciata da Jay-Z nel 2015 con l’intento di offrire una qualità audio superiore e una maggiore remunerazione agli artisti. TIDAL non ha rivelato i suoi numeri di abbonati recentemente, ma l’ultima volta che lo ha fatto nel 2016 aveva dichiarato di avere 3 milioni di abbonati in tutto il mondo. Questi dati ci mostrano come lo streaming musicale sia un settore molto competitivo e dinamico, in cui i servizi devono offrire contenuti esclusivi, funzionalità innovative e prezzi convenienti per attirare e mantenere gli utenti. Spotify, Apple Music e Amazon Music sembrano essere i leader indiscussi del mercato statunitense, ma chissà se in futuro ci saranno delle sorprese.