Spotify: 10 anni in Italia, nuovi investitori, integrazione con BeReal

Ascolta questo articolo

Nel mentre celebra i 10 anni di permanenza in Italia, Spotify è stato oggetto d’interesse da parte di un nuovo investitore. La piattaforma, da qualche giorno, inoltre, ha guadagnato anche l’integrazione in un’app molto popolare tra i giovani.

Nelle scorse ore, Spotify ha dato il via alla celebrazione dei suoi 10 anni in Italia, riferendo alcune metriche e snocciolando alcune curiosità di questa ancor breve presenza. Nello specifico, rispetto al 2013 vi è stato un aumento del 1.200% del numero di stream di musica e artisti italiani nel mondo: dai 180 milioni di 10 anni fa, si è arrivato ai 22 miliardi del 2022. Inoltre, il numero di artisti italiani presenti su Instagram è cresciuto del 650%, passando da 26mila di inizio rilevazioni nel Bel Paese a 196mila del 2022.

Rispetto al momento del lancio dell’iniziativa, dacché la prima playlist editoriale è stata compilata nel 2017, gli artisti italiani inseriti nella playlist compilate redazionalmente sono stati ascoltati l’800% in più: nello specifico, le playlist più ascoltate sono risultate essere, in ordine, Hot Hits Italia!, Estate, e Alta Rotazione. In merito ai podcast, Spotify ha ricordato che nel 2021 “è arrivato in Italia il primo podcast originale ed esclusivo firmato Spotify, “The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno“.

Con numeri che sono positivi anche in generale, è normale che Spotify abbia attratto altri investitori. In tal senso, nel corso di un evento ha confermato il proprio interesse anche Mason Morfit della società di investimenti ValueAct, che ha apprezzato l’approprio pionieristico di Spotify per catturare nuovi mercati ed entrare in nuovi settori, come quelli delle chat room audio, degli audiolibri e dei podcast. In merito al fatto che la piattaforma abbia licenziato il 6% dei suoi dipendenti, Morfit ha parlato di una “selezione inevitabile, dove si decide quale settore salvare, perché destinato a lunga vita, e quale invece abbandonare, poiché la sua fase di meteora si sta esaurendo“.

Infine, le novità concrete. Secondo il leaker Alessandro Paluzzi una nuova integrazione verso Spotify è in rilascio da BeReal. In base a quanto scoperto sarà possibile condividere la canzone o il podcast che si sta ascoltando con i propri follower su BeReal con in più il vantaggio che, nel caso si ascolti Spotify mentre si sta usando BeReal, quest’ultimo “rileverà automaticamente il contenuto e aggiungerà un collegamento ad esso“. Al momento, quest’integrazione è in fase di rilascio per BeReal su Android e iOS.