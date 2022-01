Snapchat: ufficiali le AR Shopping Lenses a catalogo e nuovi accordi per i contenuti

Snap Inc, la nota azienda impegnata in ambito social, dal suo quartier generale in quel di Santa Monica, in California, ha annunciato diverse novità, tra cui una nuova esperienza di e-commerce in realtà aumentata e una nuova serie di accordi contenutistici.

Nel primo caso, dopo un periodo di test condotti con alcuni marchi, ed i buoni feedback ottenuti con gli stessi (Ulta Beauty ha beneficiato grazie a Snapchat di un aumento degli acquisti per 6 milioni di dollari con, in due settimane, oltre 30 milioni di prove per i suoi prodotti), è stato varato il sistema delle Shopping Lenses a catalogo. Queste ultime permettono di presentare, in un unico obiettivo AR, diversi prodotti, che gli utenti possono sfogliare scorrendoli o con i gesti, per provare come determinati gioielli, abiti, trucchi, accessori, starebbero sulla propria persona. Per ogni prodotto saranno fornite informazioni chiave in tempo reale, come i dettagli sui colori, la descrizione del prodotto, il prezzo attuale e un link univoco per l’acquisto del prodotto testato in realtà aumentata.

D’altro canto, le aziende disporranno di dati in tempo reale per capire quali prodotti siano più in sintonia col loro pubblico giovane, consultando metriche quali il tempo speso su un prodotto, i click, le condivisioni, le prove fatte, con possibilità benefiche per il futuro targeting degli annunci, per lo sviluppo di nuovi prodotti, ma anche semplicemente per indirizzare le proprie Lenses agli utenti con maggiori probabilità d’acquisto nei loro riguardi.

Sempre in favore delle aziende sarà semplificato il sistema di creazione delle AR Shopping Lenses: ciò avverrà mediante un aggiornamento del Lens Web Builder, che permetterà di creare gli obiettivi AR per lo shopping in appena 2 minuti. Si partirà coinvolgendo i brand della cosmesi e delle bellezza, per poi metterà la novità a disposizione anche delle altre categorie ma, nel frattempo, aziende di ogni genere potranno continuare a sfruttare il Lens Studio per crearsi le proprie AR Lenses.

Infine, visto che ogni mese 100 milioni degli Snapchatters si collegano alla sezione Snapchat Discover per guardarne i contenuti, Snap Inc ha rivelato d’aver rinnovato gli accordi commerciali con Disney, NBCUniversa e Viacom, per trasmettere, anche nel prossimo anno, appunto all’interno di Snapchat Discover, trasmissioni e programmi esclusivi.