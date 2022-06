Snapchat: ufficiali gli annunci dinamici di viaggio e i suggerimenti localizzati per i ristoranti

Ascolta questo articolo

Snapchat, la nota piattaforma di photo-sharing del fantasmino bianco su sfondo giallo, nelle scorse ore si è resa protagonista di ben due nuovi annunci, rappresentati da una novità pubblicitaria, e da un’implementazione che aiuterà gli utenti a trovare i ristoranti attorno a sé.

La prima novità annunciata da Snap Inc si è sostanziato nel varo, dopo mesi di test (con partner del calibro di Etihad Airways e Booking.com), delle Dynamic Travel Ads (annunci di viaggio dinamici). Queste ultime presentano su Snapchat le offerte di viaggio (es. per voli, hotel, destinazioni) più interessanti per i vari utenti, di cui viene tenuto conto quali luoghi abbiano già visitato (attingendo ai “dati dei visitatori su 49 milioni di luoghi unici elencati nella Snap Map“) e tenendo conto del monitoraggio delle loro attività (svolto con la proprietaria tecnologia di monitoraggio dei pixel della piattaforma).

Sempre in occasione del medesimo annuncio, Snap Inc ha reso nota l’implementazione di un’opzione di “Location Aware” (consapevolezza della posizione) per tutti i suoi annunci dinamici, tal che l’offerta o i messaggi di un inserzionista vengano adattati a dove si trova l’utente nel mondo.

Infine, la seconda novità. Lo scorso anno, la piattaforma di Evan Spiegel ha lanciato i Layers, con lo scopo di aiutare gli utenti a trovare attorno a sé le cose da fare con i propri amici. In tale contesto, è stato reso noto il frutto di un accordo con The Infatuation, un noto sito che raccoglie recensioni di ristoranti. Grazie alla nuova partnership, in città come Londra, Washington DC, New York, Chicago, Los Angeles, Austin, San Francisco, Atlanta, Seattle, Philadelphia, Denver e Miami, sarà più facile per gli utenti trovare suggerimenti di ristoranti attorno a sé.

Per farlo, basterà avviare la Snap Map e, in alto a destra, scegliendo “The Infatuation”, si disporrà del nuovo layer che evidenzierà i ristoranti nei pressi, con gli utenti che potranno salvarli nei preferiti per quando ne avranno bisogno, o condividerli via messaggi con i propri amici. Sempre come parte di un accordo, su Snapchat saranno mostrate “le recensioni di The Infatuation nei profili dei luoghi in più di 50 città in tutto il mondo“.