Snapchat: tutte le auto Dacia esplorabili via AR Lenses, al via il Black Creator Accelerator

Ascolta questo articolo

Snapchat, il celebre photo-sharing di Evan Spiegel che anni fa resistette alle pressanti avance dell’allora Facebook Inc, continua il suo processo evolutivo volto a renderlo qualcosa di più di una mera piattaforma di condivisione multimediale e, a tal proposito, oltre ad aver annunciato una meritoria iniziativa in favore dei creators emergenti di colore, ha anche ufficializzato una nuova collaborazione AR based con Dacia.

Da molto tempo, il brand automobilistico Dacia, del gruppo Renault (che, invero all’inizio di Giugno, assieme a Volkswagen, ha fatto una capatina pure su TikTok), collabora con Snapchat, ritenendola il partner ideale nel raggiungere il pubblico dei 25+/35, visto che gli Snapchatters, notoriamente molto fedeli alla propria piattaforma, sono cresciuti con la stessa e ora se ne avvalgono non solo per impieghi creativi e divertenti.

Nel corso dei lockdown da coronavirus del 2020 e del 2021, Snapchat e Dacia, tramite la media agency OMD, hanno permesso ai fan del marchio automobilistico di poter seguire il lancio dei nuovi modelli di Sandero e Spring, pur con le concessionarie chiuse.

In seguito, è arrivata l’iniziativa della Lente per il lancio del crossover Dacia Jogger, che permetteva di calarsi nei panni di un skater col compito di “accompagnare sette passeggeri a bordo del veicolo“, in modo da sottolineare la grande spaziosità del relativo abitacolo. Ora, rinnovando tale collaborazione, è stato annunciato che, per la prima volta nel caso di un’azienda automobilistica, tutti i modelli di auto del marchio Dacia saranno esplorabili nell’esperienza unica assicurata dalle potenzialità della realtà aumentata di Snapchat.

Il proposito della casa automobilistica è sia quello di ringiovanire la propria clientela, puntando al target degli Snapchatters, come confermato dalla parole (“Il nostro desiderio è quello di ampliare il più possibile il nostro pubblico, per raggiungere i target più giovani“) della stessa responsabile delle comunicazioni marketing di Dacia, Valérie Candeiller, che quello di mirare a un target ormai altamente qualificato, visto che, secondo l’Automotive Manager di Snap Inc, Raphaël Schwartz, il noto photo-sharing nella terra dei Galli ha raggiunto più di 16.4 milioni di utenti mensili d’età di 25 anni, e considerando che “la crescita dell’audience in Francia è particolarmente focalizzata sulle persone di età pari o superiore a 35 anni: in due anni il numero di visitatori unici di età compresa tra 35 e 49 anni è aumentato del 62 %“.

Infine, non meno importante, Snapchat ha annunciato il “Black Creator Accelerator” in favore dei creators di colore che, avvalendosi della collaborazione di Google, Westbrook, e UNCMMN, offrirà ai creators emergenti di colore bisognosi di sostegno diversi vantaggi, tra cui 10mila dollari al mese in tutoraggio.