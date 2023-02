Snapchat sincronizza i brani in automatico e suggerisce le canzoni per le Lens

Ascolta questo articolo

Snap Inc, la società di Evan Spiegel creatrice di Snapchat, ha celebrato un grande successo dello strumento Sounds che, in servizio sulla piattaforma del fantasmino, ha permesso di creare oltre 2,7 miliardi di video accompagnati dalla musica, “visti complessivamente oltre 183 miliardi di volte dagli utenti“. Per l’occasione, sono stati annunciati due nuovi strumenti per Sounds di Snapchat, che aiuteranno coloro che condividono Snap con musica, nel contempo permettendo agli artisti di raggiungere un pubblico prezioso e coinvolto che, poi, scoperta in tal modo nuova musica, andrà ad ascoltarla in forma completa sui ben noti servizi di streaming audio.

Presentate dall’Head of Music Strategy di Snap, Manny Adler, noto per aver lanciato Lens AR usate da artisti come Taylor Swift e Post Malone, le novità in questione assumono il nome di “Suoni raccomandati per Lenti” (in originale “Sounds Recommendations for Lenses”) e di “Sincronizzazione suoni per Rullino” (in originale “Sounds Sync for Camera Roll”).

Il primo strumento, Sounds Recommendations for Lenses, viene in aiuto di coloro che, nel creare uno Snap, quando devono aggiungervi la musica non sanno mai che scelta fare. Tale strumento si prenderà la briga, quando l’utente avrà premuto il pulsante “Suoni”, di suggerire le canzoni più adatte, ma rispettando la privacy visto che non analizzerà il video o l’immagine e offrirà i suoi suggerimenti, resi pertinenti dal fatto che sono le musiche più popolari scelte dagli utenti che hanno fatto ricorso alla stessa Lens in realtà aumentata.

Dopo il primo strumento, come visto di impostazione più che altro probabilistica, il secondo strumento, Sounds Sync for Camera Roll, aiuterà nella fase di montaggio dei video.

Nello specifico, l’utente potrà scegliere dal rullino tra i 4 e i 20 elementi, video o foto che siano, col beneficio che Sounds Sync for Camera Roll si occuperà di sincronizzare alla perfezione e in modo automatico i contenuti “al ritmo della traccia audio scelta dalla libreria di suoni“. Attualmente le due novità in questione sono fase di roll-out negli Stati Uniti, con i creators del resto del mondo che, su Android e iOS, ne beneficeranno nei prossimi mesi.