Snapchat: possibile pubblicare le Storie altrove, iniziative in tema coronavirus

Snapchat, l’app di photo sharing dei messaggi effimeri creata nel lontano 2011, si prepara ad espandere la propria popolarità, “liberando” le proprie Storie, che saranno pubblicate anche altrove. Nel contempo, nella particolare contingenza storica, dettata dal coronavirus, non mancheranno iniziative ad hoc per essere vicini e supportare i propri snapchatters.

La prima novità di Snapchat viene da lontano, ovvero da circa un anno fa, quando venne presentato il tool App Stories, che avrebbe permesso alle app di terze parti di accogliere le Storie create su Snapchat: nelle scorse ore, il team di Evan Spiegel, CEO di Snap Inc. ha confermato che, grazie ad App Stories, 4 popolari applicazioni, cui in seguito si aggiungeranno anche Tinder e Houseparty, includeranno il particolare formato in questione, consentendo di mantenere le Storie attive anche oltre le loro 24 ore canoniche (e sino a un massimo di 7 giorni), ciascuna a modo proprio.

L’app di dating Hily le ingloberà nella sezione “Storie di Hily”, assieme alle proprie, mentre Octi le metterà a disposizione sui profili degli utenti nella propria community incentrata sulla realtà aumentata: Triller, nata attorno ai video musicali, consentirà di vedere le Storie dei propri artisti preferiti, e Squad, piattaforma di chat, permetterà di guardare insieme, in videochat di gruppo, le Storie importate.

La fase due del progetto di Snapchat, destinata a partire dopo la messa a disposizione dell’Ad Kit, permetterà di inserire la pubblicità nelle Storie pubblicate sulle altrui piattaforme, di modo che sia Snapchat che i suoi partner possano monetizzare, non solo in termini di popolarità, la novità oggi annunciata.

Anche Snapchat, passando alle novità successive, è impegnata sul fronte del coronavirus. Nei giorni scorsi, la nota piattaforma del fantasmino giallo ha deciso di diffondere informazioni corrette sul tema, tra il suo pubblico di giovani, mediante un gioco basato sui filtri in realtà aumentata in stile “miti da sfatare sul COVID-19”. Il gioco in questione, fondato sugli studi di Kelly Mendoza, esperta di programmi di istruzione alla californiana Temple University, secondo cui “i giovani imparano molto dai giochi“, prevede una serie di domande, strutturate su info ufficiali dell’OMS, cui l’utente dovrà rispondere “vero” o “falso, pubblicando poi un’istantanea relativa alla risposta fornita, sbagliata o giusta che sia.

Infine, sempre in tema di coronavirus, con lo scopo di attenuare l’ansia e il senso di solitudine che può essere cagionato dall’attuale emergenza sanitaria, Snapchat – come confermato a The Verge – metterà a disposizione degli utenti la funzione “Here for You”, con un rapido accesso ad alcune risorse fornire da organizzazioni attive nel settore della salute mentale (es. Suicide Prevention Lifeline, Ad Council, Crisis Text Line) ed una sezione specifica con informazioni pubblicate dal Centro (americano) di prevenzione e controllo delle malattie e dall’OMS.