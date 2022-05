Snapchat, largo al social shopping: ufficiale il Poshmark Mini e l’adesivo eBay

Ascolta questo articolo

Snapchat, la piattaforma di photo-sharing del CEO Evan Spiegel nota per i suoi contenuti effimeri e i tanti filtri AR, ha annunciato due nuove iniziative in merito al social shopping, senza trascurare lo sviluppo di novità ancora inedite ma comunque portate allo scoperto dai leakers.

La prima novità snapchattiana di quest’avvio di settimana riguarda il coinvolgimento di Poshmark, colosso nella vendita di abbigliamento, decorazioni vintage e gioielli, collaborando col quale ha realizzato Poshmark Mini, una mini-app alleggerita, in HTML, posta come tutti gli altri Snap Mini nella sezione della chat di Snapchat. Grazie alla nuova app Mini in questione, gli utenti potranno consultare il catalogo degli oltre 200 milioni di prodotti in vendita su Poshmark, farsi un’idea di quali brand siano intendenza e, nel corso dei Posh Party, interagire in tempo reale con altri acquirenti, magari per condividere “l’emozione della caccia al tesoro Poshmark“.

La seconda grande novità comunicata da Snapchat coinvolge invece nientepopodimeno che eBay, dove ogni giorno oltre 142 milioni di persone da tutto il mondo comprano ogni cosa, dalle borse vintage alle scarpe: la natura della collaborazione si sostanzia nel fatto che, vedendo un annuncio su eBay, magari perché interessa, o perché si è il venditore della relativa inserzione (traendone quindi una certa pubblicità gratis, sebbene limitata alle proprie connessioni), sarà possibile condividerlo attraverso i propri Snap, o con le Snap Stories, nel luogo, Snapchat, ove si stanno svolgendo le conversazioni con i veri amici.

Per avvalersi di questa novità, basta selezionare una qualsiasi inserzione nell’app di eBay e toccare prima l’icona Condividi e poi l’opzione Snapchat. A quel punto si aprirà la fotocamera del photo-sharing e sarà possibile creare il proprio contenuto con l’inserzione che vi figurerà come adesivo, poi modificabile secondo i consueti strumenti creativi della fotocamera di Snapchat. Una volta condiviso poi lo Snap con l’inserzione, direttamente ai propri amici o come Storia, il destinatario del contenuto, toccando l’adesivo eBay, verrà portato all’inserzione all’interno dell’app di eBay.

Dulcis in fundo, i rumors. Secondo il leaker Alessandro Paluzzi, Snapchat starebbe lavorando sull’adesivo Questions, per le domande, con la già realizzata scorciatoia ad hoc, riguardante un fumetto con al suo interno il punto di domanda.