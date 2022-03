Snapchat annuncia i punti di riferimento personalizzati e la condivisione degli abiti per i Bitmoji

La popolare piattaforma di photo-sharing Snapchat, nelle scorse ore, ha comunicato un’importantissima novità creativa in merito ai suoi obiettivi Lens e, nel contempo, è risultata protagonista di un silente aggiornamento alla sezione dei Bitmoji, con lo scopo di creare viralità attorno ad una diversa tipologia di bene digitale, gli abiti degli avatar.

Alla scorsa edizione del Lens Fest di Dicembre, Snap Inc riferì che, nella sua piattaforma, erano presenti 250.000 creatori di Lens che, operativi da oltre 200 nazioni, avevano ideato 2.5 milioni di obiettivi: con lo scopo di supportarne ulteriormente l’operato, nel creare esperienze 3D gratificanti per le loro comunità locali, la società di Evan Spiegel ha annunciato una miglioria per i Landmarker Templates introdotti nel 2019 (all’epoca in favore di 30 luoghi molto amati), sostanziata nella funzione Custom Landmarkers, accessibile nel Lens Studio.

Mediante la nuova feature, i creators potranno creare punti di riferimento personalizzati per luoghi a cui tengono molto, ad esempio per negozi o monumenti, poi resi reperibili sul profilo dei creatori di obiettivi, o mediante fisici Snapcode apposti nei pressi del dato luogo.

Secondo l’azienda la funzione, concessa nei mesi scorsi in accesso anticipato ai creatori di Lenti dello Snap’s Lens Network, ha già prodotto i primi risultati, come dimostrato a San Francisco, dove il creatore BLNK ha convertito in una tela a base di realtà aumentata, con tanto di accompagnamento musicale di Thee Stallion e Dua Lipa (Sweetest Pie), il muro rosa di Paul Smith fotografato ogni giorno da migliaia di persone in Melrose Avenue, o come ravvisabile nella Grande Mela (New York) dove il creator QReal ha trasformato in un libro pop-up la vetrina di “Yu and Me Books”, la prima libreria indipendente della metropoli, gestita da una donna di origine asiatico-americana.

Non da un comunicato ufficiale come nel caso precedente, ma da SocialMediaToday, infine, arriva la seconda novità in coda di settimana per Snapchat che, nello specifico, si è sostanziata in un aggiornamento della schermata ove si può aggiornare il proprio avatar Bitmoji, ove ora è comparsa l’opzione “Condividi vestito” (Share Outfit) che, in sostanza, fa quel che dichiara, ovvero permette di condividere il vestiario del proprio avatar con gli amici, affinché possano provarlo, magari inaugurando un’altra mania per gli oggetti digitali paragonabile a quella degli NFT.