Signal introduce la formattazione del testo per rendere i messaggi più espressivi

Signal è un’app di messaggistica istantanea che si distingue per la sua attenzione alla privacy e alla sicurezza dei suoi utenti. L’app offre una crittografia end-to-end per tutti i suoi contenuti, impedendo a terze parti di accedere ai dati personali o alle conversazioni degli utenti. Signal è anche un’app open source e no profit, che non mostra pubblicità o tracciamento invasivo. Oltre alla privacy, Signal offre anche diverse funzionalità che la rendono un’app di messaggistica innovativa e versatile.

Tra queste, spiccano le seguenti: la possibilità di creare e condividere adesivi personalizzati e protetti dalla crittografia, per esprimersi in modo originale e divertente, la possibilità di offuscare il testo per evitare spoiler indesiderati su film, libri o serie TV, usando un effetto simile a quello dei documenti censurati, la possibilità di effettuare chiamate vocali e videochiamate di alta qualità, senza costi aggiuntivi per la lunga distanza, usando la connessione dati del telefono, la possibilità di partecipare a chat di gruppo con familiari, amici e colleghi, senza limiti di dimensione o numero di partecipanti.

L’ultima novità introdotta da Signal è la possibilità di formattare il testo in diversi modi, per rendere i messaggi più espressivi e più chiari che mai. Questa funzione è disponibile nella versione beta dell’app sul Google Play Store, e dovrebbe arrivare nelle versioni stabili nelle prossime settimane. La formattazione del testo permette agli utenti di Signal di modificare il testo che stanno digitando in vari modi, come grassetto, corsivo, barrato e monospazio. Queste opzioni possono essere utili per dare enfasi o chiarezza a parole o frasi specifiche, o per condividere contenuti tecnici o formali che potrebbero essere confusi con il resto del messaggio.

Per usare la formattazione del testo, basta selezionare il testo dopo averlo digitato e scegliere l’opzione desiderata dal menu a comparsa. Il menu offre anche la possibilità di tagliare o copiare il testo selezionato.

Inoltre, nel pulsante di overflow a tre punti si trova l’opzione per offuscare il testo ed evitare spoiler. La formattazione del testo è una funzione che arricchisce ulteriormente l’esperienza di comunicazione offerta da Signal. L’app dimostra così di essere non solo sicura e privata, ma anche espressiva e innovativa. Per scaricare Signal, basta visitare il sito signal.org/download dal proprio telefono o dal proprio computer. Signal è disponibile per Android, iPhone, iPad e desktop Windows, Mac e Linux.