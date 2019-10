Scoperte, sul Play Store di Android, 15 nuove applicazioni con fastidiosi adware

La security house britannica SophosLabs, nelle scorse ore, ha reso noto di essersi imbattuta, ancora una volta all’interno del Play Store di Android, in 15 applicazioni addizionate con alcuni fastidiosi adware, che rendevano lo smartphone praticamente inservibile, a suon di inserzioni invasive e ripetute.

Le applicazioni in questione riguardavano fattispecie alquanto popolari, come applicazioni per il backup, l’editing delle immagini, la cancellazione dei dati personali, il recupero di uno smartphone perso o rubato, la lettura dei codici QR e, secondo quanto appurato, sono state scaricate circa 1.3 milioni di volte in tutto il mondo, all’insegna di un vero e proprio attacco concordato (molte app, pur attribuite a programmatori differenti, condividevano comportamenti e impostazione del codice) principiato a partire da Gennaio (data di pubblicazione dell’app più “anziana” del gruppetto).

Una volta installate in locale, le app coinvolte, tutte contrassegnate da nomi alquanto tranquillizzanti (es. image processing, photo background), mettevano in azione gli adware Andr / Hiddad-AC e Andr / Hiddad-AB e, prima di partire con gli annunci invasivi, adottavano tecniche di mimetizzazione.

In alcuni casi, l’applicazione truffaldina faceva sparire la propria icona dal drawler al primo avvio, o qualche instante dopo essere stata installata, ma non sono mancati episodi in cui veniva messa in campo una strategia più elaborata: l’app ” Flash On Calls & Messages”, ad esempio, al primo avvio andava in crash, motivando l’accaduto con una presunta incompatibilità che, aperto il Play Store, veniva imputata addirittura alle Google Maps. Altre applicazioni coinvolte nella truffa in questione, invece, si mascheravano, con nomi generici (es. aggiornamento) e icone del robottino verde, quali applicazioni di sistema, quasi a sottintendere la loro non rimovibilità.

SophosLabs ha già reso noto di aver comunicato la situazione a Google, che ha prontamente provveduto a rimuovere le app coinvolte. Nel frattempo, l’invito è a prestare cautela (potrebbero esservi altre app simili ancora non scoperte) leggendo i feedback degli utenti che, almeno per le app già rimosse, hanno debitamente rilasciato punteggi bassi ed espresso giudizi critici per le troppe pubblicità palesate, a fronte di tool che non facevano quello per cui erano stati scaricati.