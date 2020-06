Rumors su YouTube Music e YouTube TV, successo di YouTube su Android TV

YouTube, nata come piattaforma di video-streaming, si è col tempo evoluta in molti spin-off, che Google ha di recente beneficiato con varie novità, alcune delle quali destinate a YouTube Music, mentre altre spettano alla piattaforma standard, o a YouTube TV.

La prima novità in salsa YouTube di questa mini-rassegna riguarda YouTube Music, che dal mese scorso ha avviato ufficialmente la transizione da Google Play Music attraverso il trasferimento della musica dell’utente. Secondo un’analisi del codice condotta dai redattori di 9to5google, proprio YouTube Music, nella release 3.67, palesa riferimenti a un’impostazione Bluetooth, già presente in Play Music, che autorizzerà i dispositivi esterni, come delle cuffie cablate o un infotainment da auto, ad avviare la riproduzione dei contenuti.

Nella release 3.69, invece, si è notato come contenuti di lunga durata del calibro degli spettacoli e degli audiolibri, pur rimanendo categorizzati sotto canzoni (songs), riceveranno le rispettive etichette di show e book, nell’ambito di uno sforzo volto a migliorarne l’identificazione, magari già dalla schermata contenente i risultati delle query di ricerca. Ambedue le funzioni rendicontate, spiega la fonte, non sono ancora utilizzabili, in quanto non palesi, e non è detto che possano manifestarsi nella forma con la quale sono state portate alla luce.

Infine due novità per YouTube/YouTube TV che coinvolgono Android TV. Secondo alcuni dati statistici, nonostante YouTube sia preinstallata nella maggior parte delle televisioni smart animate da Android TV, nata nel lontano 2014, ben 50.000.000 di utenti l’hanno scaricata e installata sui loro apparecchi televisivi intelligenti.

Da alcune diapositive di marketing trapelate in Rete, invece, si apprende che in uno dei prossimi aggiornamenti, Android TV cambierà la propria interfaccia per mettere in risalto i contenuti attraverso varie schede (es. film, spettacoli, la tua libreria), nel cui novero rientrerà anche “Live”, che mostrerà una guida TV di ciò che è al momento in onda sui canali di YouTube TV.