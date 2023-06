Ripple, l’app di ByteDance per creare musica con l’intelligenza artificiale

La creazione e l’editing di musica da usare nei contenuti degli utenti è diventata più facile e divertente grazie a Ripple, una nuova app lanciata da ByteDance, la stessa società che sta dietro a TikTok. L’applicazione, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e in fase di test in un ambiente beta chiuso, si basa sull’intelligenza artificiale ed è stata creata per fornire assistenza ai creator in modo simile a una stazione di lavoro audio digitale portatile (DAW), risultando particolarmente utile per i principianti e per coloro che preferiscono evitare l’utilizzo di sistemi più complessi.

Ripple ha lo scopo di facilitare la creazione di colonne sonore personalizzate per i video brevi su TikTok e altre piattaforme. La caratteristica più sorprendente è che l’applicazione può produrre brani di diversi generi musicali partendo da una melodia cantata. L’utente deve usare il microfono del telefono per dare la melodia di base, poi l’applicazione genera gli strumenti da usare, come batteria, basso e pianoforte. L’output musicale avrà la stessa lunghezza dell’input, ma l’app non è in grado di creare una colonna sonora intera da solo alcuni secondi di canto. In più, Ripple crea solo musica senza parole, lasciando agli utenti la scelta di aggiungere una parte cantata.

ByteDance ha affermato che il modello IA usato da Ripple si basa su musica di proprietà dell’azienda e musica licenziata a essa. L’azienda ha anche dichiarato di voler rispettare i diritti degli artisti e dei partner che detengono i diritti. È bene ricordare che ci sono state delle preoccupazioni sull’origine dei dati usati per addestrare i sistemi e gli algoritmi di intelligenza artificiale.

OpenAI è stata recentemente citata in giudizio con una richiesta di class action per aver violato i diritti d’autore e la privacy di molte persone usando dati presi da Internet per addestrare il modello di ChatGPT. ChatGPT è uno strumento che usa l’intelligenza artificiale per produrre risposte simili a quelle umane da un input testuale. La causa afferma che OpenAI ha ottenuto illegalmente dati personali da milioni di utenti internet, inclusi bambini, senza il loro permesso o una adeguata retribuzione.

Ripple è al momento accessibile solo tramite invito e ByteDance non ha ancora previsto una data per il lancio ufficiale dell’app. Chi vuole testarla in anteprima può andare su Ripple.club, dove troverà un link per scaricare l’app su iOS e potrà chiedere un invito, ma solo se residente negli Stati Uniti. Con Ripple, ByteDance mostra la sua dedizione all’innovazione e al ruolo della tecnologia nel supportare i creatori di contenuti. Rendendo più semplice la creazione di colonne sonore personalizzate, Ripple potrebbe essere uno strumento fondamentale per i creatori di contenuti, offrendo loro la possibilità di esprimersi in modi nuovi e interessanti.