Quando giocare fa male: scoperti finti videogame colmi di adware

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - In sé, l'attacco in questione non risulta particolarmente innovativo: grosso modo, gli adware funzionano su smartphone tutti allo stesso modo. Più che altro sono i meccanismi di offuscamento che continuano a essere un passo avanti ai sistemi di controllo preventivo: quanto meno di quelli di Google, sul cui app store certe app non mancano mai. Purtroppo.