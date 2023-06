Proton, la società svizzera nota per i suoi servizi di email e VPN crittografate, ha annunciato il lancio di Proton Pass, un gestore di password gratuito e sicuro che promette di proteggere le credenziali degli utenti da hacker e furti di identità. Proton Pass è un’estensione per i browser Chrome, Firefox, Edge e Brave che permette di creare, memorizzare e riempire automaticamente le password per i vari siti web che si visitano.

Inoltre, offre la possibilità di generare password forti e casuali, sincronizzare le password tra i dispositivi e condividere le password in modo sicuro con altri utenti Proton. Il vantaggio di Proton Pass rispetto ad altri gestori di password è che utilizza la crittografia end-to-end, ovvero le password sono criptate sul dispositivo dell’utente prima di essere inviate ai server di Proton. In questo modo, solo l’utente ha accesso alle sue password e nemmeno Proton può vederle o modificarle.

Proton Pass è anche conforme alle leggi sulla privacy svizzere, che sono tra le più rigorose al mondo. Questo significa che Proton non raccoglie o vende i dati degli utenti a terze parti e che le autorità non possono accedere ai dati senza una richiesta giudiziaria valida.

Proton Pass è gratuito per tutti gli utenti, ma offre anche dei piani a pagamento che offrono funzionalità aggiuntive, come il supporto per più dispositivi, la possibilità di importare ed esportare le password da altri gestori, il backup dei dati su una chiavetta USB e l’accesso ai servizi ProtonVPN e ProtonDrive. Proton Pass si aggiunge alla famiglia di servizi Proton, che include ProtonMail, ProtonVPN, ProtonCalendar e ProtonDrive.

Tutti questi servizi hanno lo scopo di offrire agli utenti una maggiore sicurezza, privacy e libertà online. Proton Pass è già disponibile per il download sul sito ufficiale di Proton: proton.me/pass. Proton Pass è l’ultima aggiunta alla suite di prodotti incentrata sulla privacy poiché la missione dell’azienda è fornire agli utenti strumenti di comunicazione sicuri e privati ​​che proteggano i loro dati personali da occhi indiscreti. Con il lancio di Proton Pass, Proton fa un altro passo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Proton Pass è costruito dallo stesso team di scienziati che si è incontrato al CERN e ha creato ProtonMail, il più grande servizio di email crittografate al mondo. Proton è stato raccomandato dalle Nazioni Unite per la condivisione di dati altamente sensibili e la sua crittografia è open source e testata sul campo. Proton Pass è il primo gestore di password costruito da una società di sicurezza con una filosofia incentrata sulla privacy. Si unisce ai milioni di persone che si sono iscritte a Proton per proteggere le loro informazioni.

Per ora, Proton Pass è in fase di test. Questo gestore di password garantisce la crittografia end-to-end e la stessa sicurezza non solo per le password, ma anche per altri dati sensibili: nomi utente, note, siti web e altro ancora.