PayPal introduce Passkey, una nuova tecnologia di pagamento più sicura e veloce

PayPal, il leader mondiale dei pagamenti online, ha annunciato il lancio di Passkey, una nuova tecnologia che permette di effettuare pagamenti più sicuri e veloci con il proprio smartphone. Passkey è una chiave digitale che si genera sullo schermo del telefono e che si usa per autorizzare i pagamenti online, senza bisogno di inserire password, codici o dati personali.

Passkey si basa sulla tecnologia FIDO (Fast Identity Online), uno standard globale che garantisce un’identificazione sicura e semplice su internet. Con Passkey, il cliente può scegliere di pagare con PayPal in qualsiasi sito web o app che supporta questa tecnologia, semplicemente avvicinando il suo smartphone allo schermo del computer o del tablet. Il pagamento viene autorizzato in pochi secondi, senza dover digitare nulla. Passkey offre diversi vantaggi rispetto ai metodi di pagamento tradizionali.

Innanzitutto, aumenta la sicurezza, in quanto la chiave digitale è unica e non può essere clonata o rubata. Inoltre, riduce il rischio di phishing, ovvero di truffe online che cercano di ottenere i dati sensibili dei clienti attraverso email o siti falsi. Infine, migliora la velocità e la comodità, in quanto il cliente non deve ricordare o inserire password o codici ogni volta che vuole pagare con PayPal. Passkey è già disponibile in Italia e in altri 20 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna.

Per utilizzare Passkey, il cliente deve avere un account PayPal e un telefono Android o iOS con NFC (Near Field Communication) o QR code. Per attivare Passkey, il cliente deve accedere al suo account PayPal, andare su “Sicurezza” e seguire le istruzioni. Una volta attivato Passkey, il cliente può pagare con PayPal in tutti i siti web e le app che mostrano il logo Passkey.

PayPal ha dichiarato di essere entusiasta di introdurre Passkey, una tecnologia innovativa che rende i pagamenti online più sicuri e veloci per i suoi 400 milioni di clienti in tutto il mondo. PayPal ha anche affermato di voler collaborare con i partner commerciali e gli sviluppatori per rendere Passkey compatibile con il maggior numero possibile di piattaforme e dispositivi. PayPal ha infine sottolineato che Passkey è solo uno dei tanti passi che sta compiendo per offrire ai suoi clienti un’esperienza di pagamento sempre migliore e più personalizzata.