Microsoft: novità per Windows 11, consigli d’acquisto AI based per Edge / Bing

Il colosso tecnologico Microsoft ha annunciato diverse novità sperimentali per Windows 11 e ha confermato che prossimamente arriveranno – su Edge ed Edge – anche dei consigli d’acquisto prodotti dall’intelligenza artificiale.

Microsoft ha presentato una nuova versione di Windows 11 agli utenti Insider, che contiene diverse funzionalità interessanti, tra cui l’assistente virtuale Copilot, la nuova pagina iniziale per l’app Impostazioni, la compatibilità con i file compressi RAR e molti altri perfezionamenti. Copilot è un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale di Bing Chat, che sfrutta la tecnologia GPT di OpenAI. Copilot consente agli utenti di dialogare con il chatbot per fare domande complesse, chiedere riscritture, riassunti e spiegazioni di contenuti, personalizzare le impostazioni, accedere alle proprie app preferite e molto altro ancora.

Per avviare Copilot, basta cliccare sul nuovo pulsante dedicato sulla taskbar, oppure usare la combinazione di tasti Windows+C. Copilot si presenta come una barra verticale sul lato destro dello schermo, che non si sovrappone alle finestre aperte. Copilot riduce quindi l’area del desktop accessibile alle applicazioni, come fa la taskbar. La nuova pagina iniziale per l’app Impostazioni mostra una sintesi delle caratteristiche principali del dispositivo, una sezione riservata alle impostazioni consigliate e dei link veloci alla gestione del proprio account Microsoft. La pagina è suddivisa in card, ciascuna delle quali presenta le informazioni e i comandi più pertinenti in base al contesto. Attualmente le card sono sette, ma Microsoft ne introdurrà altre in futuro.

Tra le altre novità della build 23493 di Windows 11, c’è il supporto nativo per gli archivi compressi RAR, che ora possono essere aperti e gestiti direttamente da Esplora file senza bisogno di software aggiuntivi. Inoltre, ci sono dei suggerimenti per gli Snap Layout, che permettono di organizzare facilmente le finestre sullo schermo in base allo spazio disponibile.

Microsoft ha annunciato che Copilot è disponibile solo per gli utenti Insider nel Dev Channel e che richiede il browser Edge aggiornato almeno alla versione 115.0.1901.150. La società ha anche precisato che si tratta di una fase iniziale di anteprima e che Copilot sarà migliorato e integrato ulteriormente nel sistema operativo in futuro.

Le novità del gruppo di Redmond, però, non si fermano certo qui. Anzi. Microsoft ha annunciato nuove funzionalità di shopping in Bing ed Edge, basate sull’intelligenza artificiale di Bing Chat, il chatbot che usa la tecnologia GPT di OpenAI. Bing Chat offre agli utenti consigli personalizzati sui prodotti, riassunti delle recensioni, confronto dei prezzi e altre informazioni utili per facilitare l’acquisto online. Bing Chat si attiva cliccando sul pulsante dedicato sulla taskbar o usando la combinazione di tasti Windows+C. Si apre una barra laterale sul lato destro dello schermo, che permette di interagire con il chatbot tramite testo o voce.

Bing Chat può rispondere a domande complesse, richiedere riscritture, riassunti e spiegazioni di contenuti, personalizzare le impostazioni, connettersi alle proprie app preferite e molto altro ancora.

Quando si cerca un prodotto su Bing, si può accedere a una guida all’acquisto generata dall’IA, che mostra un riassunto, le specifiche dei prodotti, le tabelle di confronto e altre informazioni rilevanti. La guida all’acquisto è disponibile solo negli Stati Uniti su Bing, ma sarà presto accessibile anche in altri paesi tramite la barra laterale di Edge. Dopo aver scelto il prodotto e aperto la relativa pagina sullo store, si può usare Bing Chat nella barra laterale di Edge per ottenere un riassunto delle recensioni pubblicate online. La funzione Review Summaries sarà disponibile in tutto il mondo nelle prossime settimane. Bing Chat offre anche un servizio di Price Match in Edge, che monitora l’andamento dei prezzi dei prodotti e avvisa l’utente se trova un prezzo più basso. Inoltre, Bing Chat aiuta l’utente a richiedere il rimborso al rivenditore. La funzione Price Match è disponibile solo negli Stati Uniti.

Altre funzionalità per lo shopping, tra cui confronto e cronologia dei prezzi, cashback, coupon e tracciamento delle spedizioni sono già integrate in Edge e disponibili in alcuni mercati. Microsoft ha precisato che Bing Chat è disponibile solo per gli utenti Insider nel Dev Channel e che richiede il browser Edge aggiornato almeno alla versione 115.0.1901.150. La società ha anche affermato che si tratta di una fase iniziale di anteprima e che Bing Chat sarà migliorato e integrato ulteriormente nel sistema operativo in futuro.