Microsoft Edge: novità in arrivo per la visualizzazione delle foto e la cancellazione dei dati

Microsoft Edge è il browser web di Microsoft che offre un’alternativa a Chrome basata sullo stesso motore Chromium, ma con alcune funzionalità esclusive. Tra queste, ci sono alcune novità che Microsoft sta testando nella versione Canary di Edge, ovvero quella più sperimentale e instabile, ma anche quella più ricca di innovazioni.

La prima novità riguarda la visualizzazione delle foto. Microsoft Edge sta infatti implementando una funzione nascosta chiamata EdgePhoto che permette di usare il browser come un visualizzatore di foto. Questa funzione è attivabile da riga di comando e consente di aprire le immagini trascinandole in Edge e di navigare tra le altre foto presenti nella stessa cartella, come si fa con l’app Foto di Windows. Inoltre, è possibile aprire le immagini in una finestra dedicata senza l’interfaccia del browser, usando il pulsante Pop-out.

Questa funzione è ancora in fase di sviluppo e potrebbe non arrivare mai nella versione stabile di Edge, ma dimostra come Microsoft voglia rendere il suo browser sempre più completo e versatile, capace di svolgere anche compiti che normalmente richiederebbero altre applicazioni. La seconda novità riguarda la cancellazione dei dati del browser.

Microsoft Edge sta infatti semplificando il processo di eliminazione della cronologia, della cache, dei cookie e dei download, introducendo una nuova opzione per farlo direttamente dall’hub della cronologia. In questo modo, non sarà più necessario cercare nelle impostazioni del browser per trovare la sezione relativa, ma si potrà accedere rapidamente alla funzione con un clic in meno. Si potrà inoltre selezionare quali aspetti della cronologia si vogliono eliminare, esattamente come si fa attualmente.

Questa funzione è già disponibile per alcuni utenti della versione Canary di Edge, ma il suo roll-out è graduale e potrebbe richiedere ancora qualche tempo prima di raggiungere tutti gli utenti. Si tratta comunque di una funzione utile per chi vuole mantenere la propria privacy e liberare spazio sul disco. Queste sono solo due delle tante novità che Microsoft sta testando nella versione Canary di Edge, tra cui anche un tema scuro più enfatizzato e nuove opzioni della barra laterale per passare rapidamente tra le versioni desktop e mobile dei siti web. Per provare queste funzioni, è necessario scaricare la versione Canary di Edge dal sito ufficiale e accettare i rischi legati alla sua instabilità. Altrimenti, si può attendere che le funzioni vengano implementate nelle versioni più stabili del browser, se verranno confermate da Microsoft.