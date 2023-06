Microsoft Edge: la modalità scura diventa ancora più scura

La modalità scura è una funzionalità sempre più apprezzata dagli utenti di diversi dispositivi e applicazioni, in quanto consente di ridurre lo stress visivo e il consumo energetico. Microsoft Edge, il browser basato su Chromium, offre già da tempo la possibilità di attivare la modalità scura, sia a livello di interfaccia che di contenuti web. Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato che la modalità scura di Edge non è abbastanza scura, in quanto presenta ancora delle sfumature grigie che possono risultare fastidiose in ambienti poco illuminati.

Per questo motivo, Microsoft ha deciso di introdurre una nuova opzione nella modalità scura di Edge, chiamata “Super Dark Mode“. Si tratta di una funzionalità sperimentale, attualmente disponibile solo nella versione Canary del browser, che consente di rendere ancora più scuri i colori dell’interfaccia e dei siti web.

Per attivare la nuova Super Dark Mode di cui sopra, bisogna accedere alla pagina edge://flags e abilitare le due opzioni “Microsoft Edge theme” e “Enable super dark mode for web contents”. Dopodiché, bisogna andare nelle impostazioni del browser e selezionare il tema “Scuro” o “Predefinito dal sistema”. La Super Dark Mode sostituisce le tonalità grigie con dei neri profondi, creando un contrasto maggiore con i testi e le immagini.

Questo può essere utile per chi utilizza il browser in condizioni di scarsa luminosità o per chi vuole risparmiare batteria sui dispositivi OLED. Tuttavia, la Super Dark Mode potrebbe anche causare alcuni problemi di visualizzazione su alcuni siti web, in quanto potrebbe alterare i colori originali o rendere illeggibili alcuni elementi. Inoltre, la Super Dark Mode non è ancora compatibile con tutte le estensioni del browser, che potrebbero non adattarsi al tema scuro.

La Super Dark Mode è quindi una funzionalità ancora in fase di sviluppo e test, che potrebbe subire delle modifiche o delle migliorie prima di arrivare nella versione stabile di Edge. Si tratta comunque di un’opzione interessante per gli utenti che cercano una modalità scura ancora più scura e che vogliono provare in anteprima le novità del browser di Microsoft.