Meta annuncia le Community chats per Messenger e i Gruppi

Con un lungo post nella newsroom dedicata alla chat app Messenger, Meta, ex Facebook, ha annunciato che, nelle prossime settimane, comincerà a testare su Messenger, espandendo poi l’esperienza a più gruppi di Facebook, una nuova funzionalità chiamata “Community chats”.

Le Community chats, concepite con l’idea “che le persone vogliono impegnarsi in tempo reale con comunità più grandi su interessi comuni” usando vari formati, permetterà alle persone di connettersi in profondità, sia su Facebook che su Messenger, con le loro Community, dialogando in tempo reale con un mix di formati, tra cui testo, audio e video. Gli admin dei gruppi, un po’ come avviene per i server di Discord, potranno categorizzare tali chat suddividendole per argomento (es. in un gruppo sui Queen, vi sarebbero community chat sugli album, sulle iniziative del gruppo, sulle date dei loro tour, etc) o tematica, in modo che gli utenti possano trovare quella che più interessa loro senza dover cercare un dato argomento in una lunga e confusionaria conversazione.

Sarà anche possibile creare Chat di comunità solo per gli admin e i moderatori, chat di sola visualizzazione per gli annunci, o chat solo audio per concedere assistenza o ricavare dei feedback dal vivo (con gli utenti che una volta dentro potranno anche attivare il video).

Nel premettere che le Community chat han regole di privacy particolari (la loro cronologia dura 90 giorni, Meta può “raccogliere e archiviare le informazioni pubblicate nelle chat“, anche lasciando una Community chat i contenuti pubblicati restano visibili agli altri membri, tali chat non sono crittografate end-to-end, se una Community chat fa parte di un gruppo privato i membri futuri e attuali potranno in alcuni casi vederne il contenuto e sempre cercare e vederne il nome mentre, nel caso di appartenenza a un gruppo pubblico, tutti potranno cercare e vedere il nome della Community chat e leggerne il contenuto, è possibile partecipare a una Community chat solo facendo parte di un gruppo e di conseguenza, esclusi dallo stesso, si sarà perderà l’accesso a tutte le chat della comunità), Meta ha comunque precisato che gli utenti, che possono essere approvati automaticamente o essere invitati ad aderirvi secondo le impostazioni del gruppo, possono sempre segnalare, alla piattaforma stessa, o agli amministratori del gruppo, particolari messaggi, senza contare che possono bloccare gli altri membri “o abbandonare una conversazione in qualsiasi momento“.

Tale ultimo aspetto porta al capitolo degli strumenti di moderazione conferiti agli amministratori. Costoro potranno bloccare o sospendere gli utenti, disattivarne l’audio, eliminarne i messaggi disporranno dello strumento “Admin Assist” che permetterà di settare il pilota automatico della Community tal che, fissate parole e frasi particolari, in base alle stesse l’AI del gruppo interverrà per eliminare determinati messaggi o bloccare certi utenti anche quando gli admin non sono attivi e/o presenti.