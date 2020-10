Messenger: Chat Plugin per imprese, novità Halloween, logo e slash screen rinnovati

Nata come semplice chat interna di Facebook, ma oramai una chat app autonoma, e completa, Facebook Messenger si è dedicata, ultimamente, a supportare le imprese, offrendo loro un modo per crearsi un pratico sistema di customer care, senza spendere molto o dover avere delle conoscenze tecniche elevate. Ovviamente, tra un restyling e l’altro, non è mancata l’attenzione anche all’incipiente festività di Halloween.

La prima novità relativa a Messenger, in quest’avvio di fine settimana, riguarda una nuova funzionalità comunicata di recente da Facebook stessa nel suo blog dedicato alla messaggistica interna, ove si annuncia il rilascio del “Chat Plugin”, un add-on per WordPress facilmente implementabile sul proprio sito web che, alla pressione di un pulsante, permette all’utente di chiedere informazioni, e di ottenere assistenza, in modo continuativo, con un 45% in più (rispetto al passato) di probabilità che si converta in cliente.

Nel caso specifico del nuovo plug-in, è possibile non solo loggarsi, e farsi riconoscere (magari se si è già effettuato un acquisto), ma anche chattare come ospite (guest), tutelando la propria privacy e senza sentirsi in alcun modo obbligati nei riguardi dell’esercente, come è solito fare chi, adocchiata un’offerta, vorrebbe semplicemente chiedere un’informazione a riguardo.

Passando a novità più facete, ma sempre in relazione a Messenger, in vista di Halloween la chat di Facebook guadagna, mettendo a frutto gli sfondi a 360°, gli effetti AR, e gli adesivi, alcune implementazioni creative adottabili nel corso delle videochiamate: tra queste, spiccano dei terrificanti sfondi immersivi a 360°, un set di simpatici mostriciattoli adesivi (es. mummia, pipistrello, fantasma, teschio, zucca, pentolone della strega, etc), senza dimenticare dei migliorati filtri in realtà aumentata, in grado accompagnare con maggiore realismo il volto dell’utente.

Infine, secondo il leaker Alessandro Paluzzi, la versione alpha 287.0.0.0.40 di Messenger è ora equipaggiata con un nuovo splash screen e un rinnovato logo che, nei colori, sembra rimandare non poco all’excursus gradientato tipico di Instagram, con cui di recente ha avviato una sinergia sempre più stretta.