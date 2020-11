Le migliori app per i disturbi specifici dell’apprendimento

Nel corso di questi dieci anni la consapevolezza intorno ai DSA è cresciuta enormemente. Oggi parlare di dislessia, disturbo nella decodifica del testo scritto, di discalculia, disturbo nel calcolo, di disgrafia, disturbo nella prassi della scrittura e di disortografia, disturbo nell’esprimere in forma scrittografica la lingua parlata e le regole che la governano, è diventato di uso comune in ambito educativo.

Sono nate anche numerose App concernenti l’argomento, raggruppate per area di apprendimento e per tipologia di disturbo:

App multifunzioni e su più aree,

App per la matematica e lo studio scientifico,

App per la lettura e la decodifica del testo,

App per lo studio della lingua inglese e di altre lingue,

App per competenze trasversali

App utili: dizionari, mappe

Di particolare interesse risluta essere l’app Dislessia Evolutiva Pro, che ha lo scopo di sviluppare alcune specifiche componenti dei processi di lettura e scrittura come l’analisi fonologica, la sintesi fonemica e l’accesso lessicale.

Un’altra app è l’iWinABC, che consente di mettere in pratica la lettura temporizzata; il programma, infatti, scandisce le parole, oppure le singole sillabe, in modo da aiutare l’utente nella lettura corretta dei testi e consente una totale personalizzazione dei testi. La prima cosa da chiarire è che iWinABC deve essere utilizzata insieme ad un logopedista o un terapista esperto, che stabilisca tempi e modi di somministrazione. La comodità per l’utente, è che potrà esercitarsi a casa, secondo prescrizione.

iMatematica Pro è una valida soluzione per tutti coloro i quali necessitano un aiuto con la matematica, con oltre 120 argomenti e più di 1000 formule. Punto di forza sono l’interfaccia grafica e le sette Utilità. Questa applicazione contiene oltre 120 argomenti, più di 700 formule, un’interfaccia elegante e curata, 8 risolutori e calcolatrici e diverse altre caratteristiche. La versione Pro di iMatematica è disponibile su App Store al prezzo di 1,59€.