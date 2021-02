L’App MyIs del Miur: utile per vedere graduatorie e contratti

Il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile l’applicazione MyIs utile come punto di accesso per visualizzare le graduatorie e i contratti del personale scolastico sia di ruolo che precario. L’applicazione MyIs può essere scaricata da Apple store e da Google play. Una volta installata sul proprio smartphone o tablet, la schermata iniziale metterà in evidenza le seguenti cinque differenti icone: istanze, graduatorie, concorsi, contratti e avvisi.

Di particolare interesse tra i servizi offerti dall’app risulta essere quello relativo alle graduatorie del personale docente e del personale personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). Nella sezione dedicata ai docenti saranno evidenziati i punteggi totali riferite alle singole classi di concorso di accesso (a seconda del titolo di studio in proprio possesso) con relativa fascia di appartenenza.

L’altro servizio offerto si riferisce ai concorsi attivi per il personale scolastico. In tale sezione, saranno evidenziati tutti i concorsi attivi a cui sarà possibile partecipare. Per accedere ai servizi offerti dall’applicazione sono necessarie le credenziali Miur o in alternativa, le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale. Al momento, la nuova applicazione consente agli utenti che l’hanno installata di poter verificare tutte le domande aperte e quelle inviate, di controllare la propria posizione nelle graduatorie di prima, seconda e terza fascia del personale docente e Ata.

Inoltre, l’applicazione consentirà anche di controllare lo stato del contratto di lavoro sia che esso sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Nella sezione riservata ai concorsi gli utenti troveranno tutte le informazione sui concorsi attivi a cui si potrà partecipare e seguirne l’iter (al momento risulta attivo il concorso straordinario e il concorso per Dsga). L’app inoltre, consentirà di poter delegare un’altra persona a operare su Istanze OnLine.

Il fornitore dell’applicazione è il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca. L’applicazione gratuita ha una dimensione di 105,8 MB e risulta essere compatibile con un sistema iOS 11.0 o versioni successive scaricabile pertanto con iPhone, iPad e iPod touch.