"La Regina degli scacchi" è diventata la regina di Netflix

Cosa ne pensa l’autore

Luigi Ceci - Credo che questa serie sia una delle più influenti dell'ultimo anno. Proveniamo da un periodo in cui anche il mondo delle serie tv ha subito un calo pazzesco per via dei problemi di riprese e registrazioni. Ma questa serie tv ha ribaltato sicuramente la situazione, ottenendo un successo clamoroso. Ad essere sincero non me lo aspettavo non conoscendo il romanzo, ma garantisco che guardare questa serie è una goduria dal primo all'ultimo episodio.