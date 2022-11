Instagram vs Snapchat: è confronto – scontro a suon di novità

Ascolta questo articolo

Le due principali piattaforme di photo sharing, Instagram e Snapchat, quasi in un curioso confronto a distanza, nelle scorse ore si sono rese protagoniste del varo di una serie di importanti novità.

Partendo da Instagram, che si appresta a introdurre la pubblicità financo nei feed del profilo utente, per monetizzare e consentire guadagni ulteriori anche ai creators, tale piattaforma continua a non avere una versione per iPad ma, da qualche giorno, ha incominciato a palesare, non a tutti, ma ad alcuni utenti probabilmente coinvolti in un test, una revisione dell’interfaccia web based che già era stata migliorata nell’apponimento dei click e dei tocchi, tramite l’ingrandimento delle apposite aree.

La novità attualmente ravvisata in test presso Instagram, un po’ come avviene su Twitter, mira a cambiare lo status quo, che rappresentava le sezioni, come pulsanti senza etichetta, nella parte alta dell’interfaccia, all’insegna di qualcosa che, invero, era più adatto all’uso su uno smartphone, che usualmente si tiene in verticale. Nel caso venisse implementato quanto in collaudo, diventerà di routine notare a sinistra dell’interfaccia un menu laterale, comprensivo delle voci “ricerca, esplora, messaggi e notifiche“.

Come facile notare, si tratta di una re-disposizione certo più adatta agli schermi di grandi dimensioni dei PC, ma anche a quelle dei tablet, anche se, in quest’ultimo caso va osservato come, in modalità verticale, la UI presenti in alto la sezione di ricerca, distinta dal menu che, invece, appare collocato in basso.

Passando a Snapchat, quest’ultima, col proposito di caldeggiare gli “elementi di acquisto in-stream“, ha ufficializzato un nuovo accordo con BigCommerce, in ragione del quale i suoi commercianti potranno mostrare i loro prodotti negli Snaps a un potenziale pubblico, giovane, di 363 milioni di utenti. Sempre grazie all’iniziativa in questione, i commercianti di BigCommerce saranno in grado di misurare e monitorare “le prestazioni della campagna Snap attraverso l’uso dello Snap Pixel“.