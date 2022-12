Instagram: ufficiali tante novità per la sicurezza degli utenti

Ascolta questo articolo

Instagram ha sempre attenzionato la sicurezza dei propri utenti, basti pensare all’autenticazione a due fattori, e al controllo di sicurezza, ma – oggi – ha annunciato nuovi strumenti in supporto dei suoi utenti.

Nello specifico, Meta ha comunicato il progetto di voler creare una divisione deputata all’assistenza dei clienti, coinvolti in problemi di moderazione e relativi agli account. Oltre a ciò, e più nel concreto, Menlo Park ha reso noto di aver allestito l’hub all-in-one Instagram.com/hacked, dove gli utenti possono ottenere assistenza nel caso abbiano scordato la password, segnalare account che ne impersonificano altri (ovvero account di rappresentazione), chiedere aiuto per problemi di compromissione dell’account, o nel caso reputino che il loro account sia stato disabilitato. La piattaforma, che da tempo supporta il multi-account, permetterà anche di selezionare per quale account chiedere assistenza.

In passato, secondo un report del 2018 di Motherboard, è capitato che, assente o molto lenta Instagram nel rispondere, a diversi utenti non è rimasto che pagare il riscatto agli hacker che ne tenevano in ostaggio l’account IG mentre, in una ricerca dell’anno dopo, era emerso come alcuni influencers vittime di account hackerati, paradossalmente avevano dovuto chiedere aiuto ad altri hacker per recuperare il proprio profilo.

In occasione dell’Internet Safer Day 2022, Meta affermò di star testando strumenti per consentire agli utenti di recuperare l’accesso al proprio account Instagram grazie ad amici che avrebbero garantito per loro: ora, nel comunicato di cui sopra, è emerso come tale funzione sia finalmente stata messa a disposizione di tutti, con gli utenti che potranno scegliere due amici “che possono che possono aiutare a verificare la propria identità“.

Ovviamente, prevenire è meglio che curare e, in tal senso, Meta vuol anche prevenire l’hackeraggio degli account prima che avvenga. In tal senso, è in test un sistema di avvisi che avverte se un account sospetto chiede di seguire l’utente e, in futuro, verranno inoltrati avvisi che metteranno in guardia nei riguardi di alcuni account sospetti che, nell’impersonare un’azienda, potrebbero inviare all’utente un messaggio privato.

Infine, per aiutare a capire a colpo d’occhio se sia legittimo l’account con cui si interagisce, si inizierà a mostrare il badge blu di utente verificato in più punti della piattaforma: ora si comincia nei messaggi e sulle Storie e in futuro sarà possibile nel feed.