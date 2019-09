Instagram scomparsa: l’applicazione è stata rimossa dal Google Play Store

L’applicazione Instagram, nota come la più popolare piattaforma per il photo-sharing, è misteriosamente scomparsa da Google Play Store (precedentemente Android Market: è un servizio di distribuzione digitale gestito e sviluppato da Google): infatti chiunque voglia affettuare una ricerca dell’applicazione non riuscirà a trovare nulla, almeno per il momento.

L’anomalia si è verificata il 24 Settembre 2019: a dare notizia della vicenda è il portale italiano Androidworld, che si è impegnato sia per spiegare la vicenda e sia per dare pace all’animo degli utenti disperati per l’inconsulta spaarizione.

I motivi della rimozione dell’applicazione, effettuata da Facebook, risultano sconosciuti ma, in genere, tali operazioni vengono poste in essere in casi di gravi violazioni legate alla sicurezza degli utenti, per la presenza di virus o la presenza di bug incisivi che obbligano a un intervento immediato, talvolta drastico, da parte dei tecnici informatici.

Invece, sono ancora presenti le app ausiliarie di supporto a Instagram, come “Layout from Instagram”, “Boomerang di Instagram”, e “IGTV”: è possibile anche effettuare l’aggiornamento dell’app Instagram per gli utenti che l’hanno già installata e, quindi, gli utenti attivi possono tranquillamente usufruirne senza alcun disagio.

Ad ogni modo, le cause specifiche della rimozione risultano ancora anonime, in quanto non è stata rilasciata alcuna dichiarazione in merito alla questione né tanto meno sulla data di reinserimento dell’applicazione all’interno dello store online: si sa solo che si tratta di una rimozione temporanea per arginare problemi sorti nell’ultimo aggiornamento dell’applicazione Instagram per Android.

Infatti, secondo un ultimo aggiornamento pubblicato da Androidworld alle ore 12:05, l’app Instagram sembra tornata al suo posto.

È possibile vederla disponibile sia da smartphone che dalla versione web del Play Store. È probabile che siano stati risolti i bug a cui si è fatto cenno poc’anzi: ad ogni modo, si attendono le attività degli utenti per evidenziare se sussistono ancora anomalie e il monitoraggio dei tecnici.