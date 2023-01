Instagram: le Notes arrivano anche in Italia, scoperte altre novità dai leakers

Ascolta questo articolo

Instagram si è dedicata molto al cambiamento per restare a galla nei confronti della concorrenza sferrata da TikTok. Ciò ha portato non solo a investire molto sui video, col relativo mal di pancia degli utenti storici anche famosi della piattaforma, ma anche a puntare molto sulle funzioni per ingraziarsi gli utenti, e tranquillizzare genitori e regolatori, visto che ora è arrivata la Quiet Mode che permette di silenziare per un po’ le notifiche e di avvertire che ci si sta prendendo una pausa.

Oltre a ciò, le novità per Instagram sono molte altre. Nelle scorse ore il CEO della piattaforma, Adam Mosseri, non nuovo nel dialogare via tweet video con i propri follower, ha annunciato urbi et orbi la distribuzione ampliata di una funzione che prima era presente, da Dicembre, solo in Asia, sud e nord America e che, ora, invece, diventa più globale e worldwide, essendo in distribuzione pure per il Giappone e l’Europa (intesa come Unione Europea + il Regno Unito).

La funzione soggetta a quest’ampliamento è quella delle Instagram Notes, che permette, un po’ come si faceva una volta su AOL Messenger e AIM, di mettere un testo descrittivo, in questo caso dell’estensione di 60 caratteri, emoji comprese, sopra l’immagine del proprio profilo. Secondo Instagram, il roll-out di questa funzione è partito lo scorso 30 Gennaio ed è in predicato di coprire tutti gli utenti nel giro di qualche giorno: il fatto, invece, che ci siano voluti mesi per quest’estensione della novità è stato motivato con due ragioni.

La prima è che si sono usati i mercati d’esordio come test (leggasi “cavie”) per capire se la funzione andava bene, quel che andava corretto, riscontrando un certo gradimento verso la stessa. La seconda ragione del ritardo è imputabile al doversi assicurare che la nuova funzione fosse in linea con le locali normative, conditio sine qua non per poterla rilasciare anche altrove.

Passando ad altre novità, Instagram ha aggiunto un nuovo modo per consentire ai marketer digitali di raccogliere più informazioni da chi visita il proprio profilo aziendale. Nello specifico è stata introdotta l’opzione “Lead Form” tra i pulsanti di call to action esistenti, che ora permette di aggiungere domande a risposta multipla o breve quale CTA (appunto call to action). Secondo il leaker Ahmed Ganem, Instagram sta ora testando nella sua messaggistica una foto gallery che ricorda quella di iMessage di iOS/Apple, mentre dal leaker Alessandro Paluzzi apprendiamo come la piattaforma Instagram stia valutando la possibilità di “rimuovere la possibilità di inviare nuovi post a servizi di terze parti come #Twitter, #Tumblr, #Ameba, #OKru“.