Instagram: la condivisione simultanea dei post su più account arriva (per ora solo) su iOS

Instagram, da tempo, supporta la possibilità di gestire più account nella stessa applicazione. Il problema, però, si presenta in fase di pubblicazione dei post, quando si è intenzionati a condividere uno stesso contenuto su più profili: in quel caso, infatti, bisogna passare da un account all’altro, e procedere con l’invio dopo aver riavviato ex novo la procedura di condivisione. A quanto pare, però, le cose sono destinate a cambiare proprio in queste ore, grazie ad un roll-out in corso per gli utenti iOS.

TechCrunch, che ha ottenuto in merito la conferma ufficiale da parte di un portavoce di Menlo Park, ha scoperto che è stata attivata, per gli utenti iOS (anche italiani), una semplificata modalità di condivisione multi-account: con la nuova opzione, dopo aver editato una foto o un video, quando si va nella schermata che richiede l’inserimento di una didascalia, proprio sotto il richiamo che propone la geolocalizzazione del contenuto, comparirà la voce “Pubblica in altri account“.

A quel punto, tippata la voce in oggetto, si paleserà un elenco degli account cui si è loggati e, all’utente, verrà offerta la possibilità di selezionare diversi (o tutti) account cui si è loggati.

Espletato anche l’ultimo passaggio succitato, nell’inviare una foto o un video, quest’ultimo elemento verrà condiviso in simultanea su più profili, con conseguente risparmio di tempo, soprattutto a favore delle aziende che conducono campagne di marketing, o dei tanti influencer che popolano il network di Instagram.

Attualmente, non vi sono conferme in merito all’arrivo della condivisione contemporanea su più account anche su Android (sebbene, in un momento successivo, ciò sia altamente probabile) ma, nel sistema operativo mobile del robottino verde, dopo la retromarcia sullo scrollling orizzontale dei contenuti à la Storie, è già in corso la sperimentazione per un’altra feature, quella che consentirà di condividere di selezionare e pubblicare le immagini usando direttamente Google Foto come fonte.