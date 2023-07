Instagram down in Italia: impossibile caricare i contenuti sulla piattaforma

Instagram, il popolare social network di foto e video, sta riscontrando dei problemi tecnici che impediscono agli utenti di caricare i propri contenuti sulla piattaforma. Le segnalazioni stanno sensibilmente aumentando nel nostro Paese e pare che il problema più diffuso sia l’impossibilità di pubblicare post. Abbiamo fatto alcune verifiche in redazione e tutti hanno difficoltà a pubblicare post.

Nessun problema invece per Threads, l’app dedicata alle storie che richiede l’accesso tramite account Instagram. I malfunzionamenti sono iniziati pochi minuti fa, intorno alle 12:00, e secondo il sito downdetector, che monitora lo stato dei servizi online, attualmente ci sono oltre 300 segnalazioni provenienti dall’Italia. Come sempre queste arrivano prevalentemente dalle grandi città, e la distribuzione geografica sembra piuttosto omogenea lungo tutto lo stivale, da nord a sud: Milano, Bologna, Genova, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari e Palermo.

Alcuni utenti riportano problemi anche all’accesso all’app iOS e Android. Non è chiaro cosa abbia causato il down di Instagram, che non ha ancora rilasciato nessuna comunicazione ufficiale al riguardo. Si tratta del secondo guasto in poco più di un mese per il social network di Meta, che a inizio giugno aveva subito una grave interruzione insieme a Facebook e WhatsApp.

In quel caso le segnalazioni erano arrivate a diverse migliaia e il problema era durato diverse ore. Instagram è uno dei social network più usati al mondo, con oltre un miliardo di utenti attivi al mese. La piattaforma consente di condividere foto e video con i propri follower, creare storie temporanee, inviare messaggi privati e scoprire nuovi contenuti attraverso la sezione Esplora. Instagram è anche una vetrina importante per molti influencer, aziende e professionisti che usano il social network per promuovere i propri prodotti o servizi.

Al momento non sappiamo quando il problema sarà risolto e se riguarda solo l’Italia o anche altri Paesi. Vi consigliamo di seguire i nostri aggiornamenti per rimanere informati sulla situazione e di farci sapere nei commenti se anche voi avete problemi con Instagram.