Instagram: bannati altri hashtag no-vax, attivato l’account ufficiale per lo shopping modaiolo

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Instagram si sta concentrando sempre di più sullo shopping e, passo dopo passo, lo ha introdotto in modo ancora più organico e integrato di quanto non fosse in passato: d'altronde, così tante immagini da cui prendere spunto sono un ottimo trampolino di lancio per incentivare l'e-commerce e, in più, si fornisce anche un sicuro servizio agli utenti che, in tal modo, non dovranno aprire un browser per cercare, a volte in modo difficoltoso, quello che li ha ispirati.