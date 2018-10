Instagram: arriva il "pilota automatico" contro i bulli, anche nei live streaming

Continuano ad emergere le novità e le iniziative del nuovo CEO di Instagram, Adam Mosseri, che – come confermato dallo stesso veterano di Menlo Park – ha lanciato una nuova funzionalità per incrementare la percezione della piattaforma quale social della gentilezza.

Nello specifico, ricorda Mosseri in un post ufficiale, uno dei problemi maggiori di Instagram, assieme allo spam adeguatamente attenzionato – di recente – con un filtro che opera anche sui live – è quello del bullismo, soprattutto perché coinvolge maggiormente i giovani, e non tutti coloro che assistono o subiscono episodi di bullismo tendono a denunciarli. Questo, di fatti, renderebbe poco efficaci gli attuali strumenti, già in auge nell’Esplora e nel Feed del profilo utente, basati sulle segnalazioni volontarie delle persone.

Per tale motivo, si è deciso di creare un algoritmo che rileverà manifestazioni di bullismo (es. riferimenti all’aspetto fisico o al carattere che possano costituire una minaccia fisica ma soprattutto psicologica alla salute mentale) dalle immagini e dalle didascalie che le accompagnano, anche in modo evoluto (es. rilevando se un utente viene confrontato, in negativo, tramite uno split screen, con altre persone).

In caso si evidenza positiva, l’elemento verrà inoltrato automaticamente all’attenzione del personale umano del team Community operations, che si occuperà si analizzare quanto pervenuto elemento per elemento, decidendo se lasciare pubblicato o meno un commento. In più, tale meccanismo di protezione dal bullismo, attivabile dalle impostazioni (Controllo commenti), anche precisando espressioni e hotwords da censurare, viene esteso – da questo momento – anche al formato dei video live.

Più di carattere frivolo, infine, è l’ultima novità, studiata da Instagram in tandem con la giovanissima (16 anni) ed iper seguita (12.4 milioni di follower) teen star Maddie Ziegler: in pratica, con la versione applicativa distribuita su Android e iOS, basterà seguirla per poter disporre di effetti esclusivi utilizzabili tanto nella fotocamera principale (frasi gentili in varie lingue) quanto nella selfiecamera (cuoricini).