Instagram: annunci pubblicitari nei feed di ricerca, promemoria eventi importanti

La celeberrima piattaforma Instagram ha tenuto un annuncio ufficiale nel quale ha prospettato l’introduzione di due novità, tra cui una a carattere pubblicitario, con una nuova superficie “invasa” dagli annunci delle ads, e un’altra relativa a una funzione invece più utile e gradita dagli utenti comuni.

Instagram, come tutte le piattaforme di interazioni sociali sta cercando di rendersi profittevole in una situazione economicamente difficile (anche per fattori macro e internazionali) per le aziende hi-tech mondiali che, d’altra parte, cercano anche di tagliare i costi (defalcando funzioni non prioritarie o licenziando). Una delle leve per migliorare le entrate è quelle di intervenire sulla pubblicità, come appena annunciato anche dal noto photo sharing Instagram.

Con un post sul proprio blog ufficiale, Instagram ha annunciato l’avvio di un test che avrebbe consentito alle aziende di posizionare annunci pubblicitari nel feed che appare quando si vanno a cercare aziende, prodotti, contenuti.

Intervenuta sulle pagine di The Verge, la portavoce della piattaforma, Shenny Barboza, ha fatto intendere come tali annunci compariranno sulle ricerche di tutti quei termini che rientrano nelle linee guide per la community e in quelle per i consigli. Al momento attuale, questo nuovo posizionamento degli annunci apparirà solo in forma di test ma l’azienda conta di lanciarlo globalmente per tutti nei prossimi mesi. Le comunicazioni di Instagram non si sono fermate alla pubblicità.

Nello specifico, Instagram ha annunciato un sistema di promemoria che serviranno a ricordare una data o un evento importante, in modo non invasivo visto che si tratta di una funzione ad attivazione volontaria e manuale. L’esempio fatto dal social di Adam Mosseri si è sostanziato nella necessità di ricordarsi dell’inizio della prima stagione di uno show televisivo. L’utente interessato potrà toccare la voce “Ricordami” che apparirà nell’annuncio relativo al programma e, a quel punto, si potrà settare il promemoria per un’ora, quindici minuti e un giorno prima dell’inizio della trasmissione.