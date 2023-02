Honor presenta al MWC 2023 il cameraphone Magic 5 Pro, il medio-gamma Magic 5 Lite e il pieghevole Honor Magic VS

Ascolta questo articolo

Al MWC 2023, Honor si è presentata in grandissimo spolvero non solo annunciando la disponibilità ufficiale del già emerso Magic 5 Lite e quella globale del Magic VS ma, soprattutto, presentando in anteprima la sua ammiraglia per quel che riguarda i top di gamma telefonici, ovvero il Magic 5 Pro.

L’informatore Digital Chat Station aveva definito il design di questo smartphone una “soapbox“, cioè a forma di saponetta e non sbagliata. Magic 5 Pro (162.9 x 76,7 x 8,7 mm per 210 grammi), per giunta impermeabile IP68, ha curvature su ambo i lati. Davanti, ha cornici praticamente simmetriche, specie in alto e in basso: frontalmente è confermata la “pillola” per la dual selfiecamera. Il retro propone in alto il modulo per la tripla fotocamera secondo il design “Star Wheel Triple Camera” (in pratica un cerchio con i 3 sensori a triangolo). Le colorazioni sono due: Meadow Green, e Black.

Magic 5 Pro: le specifiche

Design a parte, cosa offre il Magic 5 Pro di Honor? Di tutto. Il display, che nasconde lo scanner per le impronte digitali, è un pannello AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione a 2848×1312 pixel, luminosità da 120 (interni), 800 (esterni), a 1.200 nits (picco), con supporto per l’HDR10+ e la certificazione IMAX Enhanced. In suo appoggio, troviamo il circuito Discrete Display che sostanzialmente attua una tecnologia tipo MEMC in favore delle immagini in movimento, aumentando i frame ma con un consumo energetico inferiore. Essendo un pannello LTPO ha un refresh rate variabile, da 1 a 120 Hz, con le oscillazioni di luminosità, lo sfarfallio, evitato dal Dimming ad alta frequenza (PWM da 2160 Hz). A testimoniare la cura per la vista, ci sono le certificazioni di TÜV (Low Blue Light e Circadian Friendly).

La fotocamera anteriore del Magic 5 Pro comprende un sensore per catturare il senso di profondità per la scansione 3D del volto e uno da 12 megapixel con fuoco fisso e apertura f/2,4. Sotto, alberga il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nanometri di litografia con una frequenza di clock massima a 3,19 GHz coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da 512 GB di storage UFS4.0 (per multi-tasking e accesso a file e app ad alta velocità). C’è anche un Discrete Security Chipset che, un po’ come il Samsung Secure Element, cura la sicurezza di dati e password, tal che il device, anche grazie al sistema di sicurezza Dual-TEE (HTEE+QTEE), ha conseguito per le sue soluzioni di autenticazione la certificazione FIDO. Sul piano energetico opera una batteria da 5.100 mAh, con carica rapida a 66W via Type-C e wireless a 50W.

Dietro l’Honor Magic 5 Pro, la tripla fotocamera, che ha meritato presso DXOMARK il primato (152 punti) di cameraphone del momento, è formata in questo modo. Il Magic5 Pro comincia con una fotocamera principale stabilizzata otticamente, dietro un obiettivo a 8 lenti, da 50 megapixel (f/1,6) accompagnata da un sensore teleobiettivo (zoom ottico 3x, digitale 30x, 30 cm lunghezza di messa a fuoco) Sony IMX858 da 50 megapixel (f/3,0) e uno ultragrandangolare (122°) da 50 megapixel (f/2,0). All’insieme contribuisce pure un sistema di messa a fuoco laser dToF (time of fly). Tra le funzioni smart dell’app fotocamera, spiccano “AI Motion Sensing Capture” che, identificato il punto più alto di un salto, ne estrae un fotogramma ad altissima definizione, e “Millisecond Falcon Capture” che in modo molto semplice cattura scene complesse di grande nitidezza. Sul piano dell’audio vi sono due speaker stereo con DTS:X Ultra.

Capitolo a parte le connettività. Qui si registrano il Dual SIM, il supporto alle eSIM, il 5G, il Wi-Fi 6/7, il Bluetooth 5.2, il GPS e l’NFC per i pagamenti contactless.

Sopra il sistema operativo Android 13 c’è l’interfaccia MagicOS 7.1, che offre il riconoscimento intelligente del testo via Magic Text e la funzione di interoperabilità MagicRing: quest’ultima permette di ricevere una telefonata su un device che non sia il telefono, di continuare altrove la fruizione di un’app e di mettere a disposizione tastiera e mouse per più device.

Sul mercato internazionale arrivano poi lo smartphone pieghevole Honor Magic VS e lo smartphone tradizionale (attualmente a 342,55 euro su eBay) Honor Magic 5 Lite, già presentati / trapelati nel recente passato. In tema di prezzi, il Magic 5 Pro arriverà tra qualche mese, a Maggio, al prezzo di 1.199 euro per 12+512 GB mentre il pieghevole arriverà a Giugno, per 1.599 euro.