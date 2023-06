Google Wallet si aggiorna e introduce il pagamento tramite codice QR

Google Wallet, l’applicazione di Google che permette di effettuare pagamenti con lo smartphone, si arricchisce di una nuova funzionalità: il pagamento tramite codice QR. Questa modalità, già disponibile in alcuni paesi come l’India e il Brasile, consente di scansionare un codice QR generato dal venditore o dal cliente e di trasferire denaro in modo semplice e sicuro, senza bisogno di una connessione NFC. Il pagamento tramite codice QR è particolarmente utile in situazioni in cui non si dispone di una carta di credito o di debito, o in cui il terminale del venditore non supporta il pagamento NFC.

Inoltre, questa modalità offre un livello aggiuntivo di sicurezza, in quanto il codice QR cambia ogni volta che viene utilizzato e non contiene informazioni sensibili come il numero della carta o il PIN.Per utilizzare il pagamento tramite codice QR, è necessario avere l’applicazione Google Wallet aggiornata all’ultima versione, disponibile sia per Android che per iOS. Al momento, questa funzionalità è attiva solo negli Stati Uniti, ma Google ha annunciato che presto sarà estesa ad altri paesi, tra cui l’Italia. Google Wallet è una delle tante soluzioni di Google per facilitare la vita degli utenti in ambito finanziario.

Tra le altre, ricordiamo Google Pay, il servizio che consente di pagare online e nei negozi fisici con lo smartphone o con altri dispositivi come gli smartwatch; Google Card, la carta di debito virtuale e fisica che si collega al conto Google Pay; e Google Plex, la piattaforma che integra i servizi bancari dei partner di Google all’interno dell’app Google Pay.

Google ha dichiarato di voler rendere i suoi servizi finanziari sempre più accessibili e inclusivi, soprattutto nei paesi emergenti dove molte persone non hanno un conto bancario o una carta di credito. Per questo motivo, Google ha lanciato recentemente in Brasile il suo primo conto corrente digitale, chiamato Conta Digital, che offre ai clienti la possibilità di aprire un conto gratuito e gestirlo tramite l’app Google Pay. Inoltre, Google ha introdotto in Brasile il pagamento tramite WhatsApp, che permette di inviare e ricevere denaro tramite la popolare app di messaggistica.

Google Wallet è quindi uno strumento versatile e innovativo che si adatta alle diverse esigenze dei consumatori e dei commercianti. Con l’introduzione del pagamento tramite codice QR, Google Wallet si conferma come una delle migliori applicazioni per effettuare pagamenti con lo smartphone in modo rapido e sicuro.