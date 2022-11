Google: tante novità annunciate in favore dello shopping, anche online

Ascolta questo articolo

Dopo le novità relativa a Google Maps, comprensive della funzione relativa ai luoghi accessibili, Mountain View ha annunciato anche diverse novità in favore dello shopping, forse tenendo conto del fatto che, calato il pericolo della pandemia, le persone sono tornate a fare acquisti in presenza, il che permette loro di provare il prodotto che desiderano acquistare.

Tra le novità annunciate, alcune riguardano il cibo. Nel caso si conosca un preciso piatto e si voglia scoprire quale ristorante in zona lo cucini, Ricerca permette, semplicemente digitando il nome del piatto e “vicino a me”, di trovare la risposta, ottenendo di corredo anche informazioni come provenienza, prezzo, e ingredienti. Sempre in merito al cibo, ed ancora una volta negli USA, arriva un’altra novità, che, combinando testo e immagini (multi-ricerca), permette di trovare chi nei paraggi cucini un certo piatto che magari è piaciuto ma di cui non si ricorda il nome: per usare questa funzione basta aprire l’app Google, ricorrere a Lens, inquadrare il piatto, e digitare “vicino a me”.

Grazie al 3D ed alla realtà aumentata, AR, arrivano migliorie pure nell’esperienza di shopping che coinvolge i cosmetici e le calzature. Nel primo caso, per capire se ad esempio un fondotinta faccia al proprio caso, sono stati messi a disposizione 148 modelli di persone differenziati per pelle, etnia, genere, età, forma del viso, etc, in modo che sia possibile anche vedere che effetto faccia su un viso simile al proprio il prodotto attenzionato, con un aiuto extra fornito da poter paragonare gli scatti del “prima” e del “dopo” applicazione: ovviamente, nel caso si sia convinti, si potrà selezionare un rivenditore online per finalizzare l’acquisto.

Passando alle calzature, per ora con brand come Saucony, Merrell e VANS, sarà possibile scrutare il paio di scarpe scelto in ogni angolatura possibile, ruotandolo e ingrandendolo (magari per esaminare “da vicino” il battistrada e i lacci), e facendolo persino comparire nel proprio ambiente, via comando “Visualizza nel mio spazio”.

Infine, arriva una funzione di ricerca visiva, Live View, per ora operativa in città come New York, Londra, Tokyo, Parigi, Los Angeles e San Francisco: in pratica, alzato lo smartphone, in Google basterà toccare l’iconcina della fotocamera per trovare attorno a sé, anche al di fuori della visuale immediata, luoghi come bancomat, caffè, banche, o negozi dove fare gli acquisti, ricevendo indicazioni (es. frecce) per arrivarci, e dati su quanto siano distanti, che fascia di prezzo abbiano, se siano aperti, etc.