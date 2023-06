Google sta migrando automaticamente tutti gli account a Tasks

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Questa mossa di Google mostra la sua ambizione di dominare il mercato delle app di produttività, offrendo ai suoi utenti una soluzione semplice e unificata per organizzare il loro lavoro. Tuttavia, Tasks potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di progetti e preferenze, e alcuni utenti potrebbero optare per altre alternative più personalizzabili e versatili. Inoltre, Tasks potrebbe sollevare alcune preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza dei dati degli utenti, visto che Google ha accesso a tutte le informazioni contenute nei compiti