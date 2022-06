Google rilascia il collegamento smartphone-tv su YouTube e la selezione multipla su YouTube Music

Ascolta questo articolo

YouTube, la celebre piattaforma di streaming di Google, sempre pronta nell’offrire nuove funzioni ai propri utenti, nelle scorse ore ha annunciato un’interessante implementazione, che migliora le sinergie tra smart tv e smartphone, ma si è resa protagonista anche di un timido e non formalizzato roll-out su YouTube Music, che va a colmare una lacuna basilare molto sofferta.

La prima novità a tema YouTube riguarda l’interazione tra schermo televisivo e schermo telefonico. Una ricerca di Nielsen Data ha evidenziato come l’88% di chi guarda la televisione, nel contempo interagisce con un tablet o uno smartphone: ciò si è rivelato vero anche in merito alla visione, sempre più diffusa (mediamente, al giorno, 700 milioni di ore), dei contenuti di YouTube sulla TV. Nello specifico, Google ha notato che spesso le persone che guardavano un video di YT su una smart TV, poi usavano il telefono per apporre un like, commentare, condividere il video, etc, dopo averlo cercato e trovato anche lato mobile.

Per semplificare il tutto, Mountain View ha annunciato (via implementazione su tutte le piattaforme con l’ultima app YouTube nelle prossime settimane) una funzione che permette di usare il telefono come secondo schermo di una TV dove sia in esecuzione YouTube: per avvalersi di quest’opportunità, non sarà necessario ricorrere ai protocolli di trasmissione DIAL o Google Cast, ma occorrerà semplicemente loggarsi a YouTube con lo stesso account sulla TV e sul telefono. A quel punto, avviato YouTube sulla TV, nel farlo sullo smartphone basterà toccare il pulsante “Connetti” perché un dato video si sincronizzi tra i due dispositivi. Da quel momento, l’utente potrà usare il telefono per mettere in pausa il video sulla TV, leggerne la descrizione, commentarlo, apporvi dei like, effettuare donazioni o acquisti dal merchandising del relativo creators.

In occasione del lancio di questa funzione, adoperabile da smartphone Android e iOS, Google ha riferito anche di star lavorando su un’evoluzione in ottica e-commerce di questa novità: ad esempio, quando un utente sarà pronto all’acquisto, mediante un particolare design della pagina di visualizzazione dei video, lo si indirizzerà lato mobile (“apri l’app mobile per un’esperienza da schermo secondario“), ove potrà vedere gli oggetti presentati nel video YouTube visto sulla TV, toccarli per visualizzarli meglio e, se lo si desidera, acquistarli.

L’altra grande novità, in corso di implementazione per una manciata di utenti lato web, coinvolge YouTube Music. In questo caso, alcuni users del noto streaming musicale hanno notato una funzione che prima non c’era allorché si interagisce con i brani di un elenco che, in sostanza, permette la selezione multipla degli stessi, per procedere a delle azioni collettive. Come emerso, passando il cursore sui brani di un elenco, dopo i simboli del pollice giù e su, tenderebbe ad apparire a destra una casella di controllo, che rimarrebbe visibile selezionando quel brano: usando tali caselle per selezionare più brani, nella parte bassa dello schermo apparirebbe una barra a pop-up, con l’indicazione di quanti brani sarebbero stati selezionati, la messa a disposizione di opzioni come aggiungi alla playlist, aggiungi in coda, e un menu di overflow.