Google: problemi per Google Foto, ricerca immagini semplificata per Google Lens

Uno dei segmenti di dati più elaborati da Google è quello delle immagini e non sorprende, quindi, che il colosso delle ricerche online abbia appena iniziato a distribuire una pratica novità per Google Lens: il tutto mentre Google Foto, però, soffre di un gravoso bug.

La prima novità riguardante le immagini per quel che concerne l’impero delle piattaforme di Google si è sostanziata in una brutta notizia per gli utenti, lato mobile e web, di Google Foto: nello specifico, nel corso del trascorso fine settimana da tutto il mondo sono arrivate segnalazioni di problemi alla vecchie (di circa 5 anni) foto organizzate da tale piattaforma. Alcuni scatti (più di altri) presentavano aree distorte o sfocate, linee, strisce e puntini bianchi.

Il problema in questione, imputabile a un bug, non riguarda le copie originali delle foto, ma solo quelle modificate visualizzate in Google Foto e da quest’ultima scaricate, sia con il normale download che via Google Takeout. Al momento, Google non ha ancora fornito una spiegazione in merito.

Restando nell’ambito delle immagini in quota Mountain View è però tempo anche di buone notizie. Secondo il portale 9to5google, di fatti, Google Lens per Android sta ricevendo una funzione già in dote alla controparte web based mobile: misteri a parte, si tratta di una ricerca immagini semplificata. Lato web mobile, sopra l’immagine data in pasto all’analisi, compare la pillola didascalica “Find image source” (trova fonte immagine): diversamente, nella controparte per il robottino verde, la medesima funzione è esplicata tramite un pulsantino che appare in basso a destra.

Al di là del modo in cui ci si arriva, la funzione è la stessa e, premendo su tale pulsante, il sistema va a cercare immagini simili a quella analizzata: per ora, sembra che la miglioria non sia ancora diffusa a tutti gli utenti, con le prime segnalazioni che hanno iniziato a emergere prevalentemente negli USA.