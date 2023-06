Google Play Store cambia colore: addio ai colori dinamici, benvenuto blu

Il Google Play Store è una delle app più usate dagli utenti Android, che ogni giorno la consultano per scaricare le applicazioni di cui hanno bisogno. Ma cosa succede quando il Play Store cambia aspetto? Questo è quello che sta accadendo in questi giorni, con un aggiornamento che ha modificato il sistema dei colori dinamici e ha scelto il blu come colore di accento in tutta l’app. Vediamo insieme cosa significa questa novità e cosa ci aspetta in futuro.

Il Google Play Store è la piattaforma che consente agli utenti Android di scaricare le varie applicazioni di cui hanno bisogno per le attività di tutti i giorni. Fino a questo momento, il Play Store utilizzava i colori dinamici nel campo di ricerca, nelle schede principali e nella barra inferiore, adattandosi al colore dominante dell’icona dell’app visualizzata. Tuttavia, questi colori dinamici non erano presenti in altre parti dell’app, come le descrizioni, la ricerca e la pagina di aggiornamento “Gestisci app e dispositivi”, dove lo shop continuava a utilizzare il verde come colore principale.

Con il nuovo aggiornamento, il Play Store ha smesso di utilizzare i colori dinamici nei feed principali e ha adottato il blu come colore di evidenziazione in tutta l’app, sebbene il menu dell’account sia ancora rimasto al vecchio stile.

Probabilmente questa modifica è stata implementata in preparazione dell’adozione completa dei colori dinamici in tutto il Play Store, con il blu utilizzato come colore temporaneo. I colori dinamici sono una delle novità introdotte da Android 12, il nuovo sistema operativo di Google che dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno. Questa funzione permette alle app di cambiare i loro colori in base al wallpaper impostato dall’utente, creando una maggiore armonia visiva.

Per ora non ci sono le informazioni necessarie ad appurare quando la novità sarà messa effettivamente a disposizione di tutti gli utenti. Chi non la sperimentasse ancora, dovrà attendere qualche giorno.