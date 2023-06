Google Play Store aggiunge filtri per tablet e Chromebook, mentre Google Messages elimina il cassetto di navigazione

Google sta apportando alcuni cambiamenti alle sue app e servizi per migliorare l’esperienza degli utenti. Da un lato, Google Play ha aggiunto dei filtri per aiutare gli utenti a trovare le app ottimizzate per i tablet e i Chromebook. Dall’altro, Google Messages ha eliminato il cassetto di navigazione per semplificare l’interfaccia. Google Play ha introdotto due nuovi filtri nella sezione “Progettato per” del menu a discesa.

Ora gli utenti possono scegliere tra “Progettato per tablet” e “Progettato per Chromebook” per visualizzare solo le app che supportano questi dispositivi. Questo dovrebbe rendere più facile per gli utenti trovare le app che sfruttano al meglio le dimensioni dello schermo e le funzionalità dei tablet e dei Chromebook. Secondo i colleghi di 9to5Google, i nuovi filtri sono in fase di distribuzione e dovrebbero essere disponibili per tutti gli utenti nelle prossime settimane.

I filtri si aggiungono a quelli già esistenti, come “Progettato per telefoni“, “Progettato per famiglie” e “Progettato per Wear OS“. Google Messages (Google Messaggi), invece, ha deciso di rimuovere il cassetto di navigazione che si apriva scorrendo da sinistra a destra. Il cassetto conteneva le opzioni per accedere alle impostazioni, ai messaggi archiviati, alle chat di gruppo e alle categorie.

Ora queste opzioni sono state spostate nel menu a tre puntini in alto a destra. Secondo Android Police, la rimozione del cassetto di navigazione è stata avvistata da alcuni utenti che hanno aggiornato l’app alla versione 9.7. Questa versione è ancora in fase di test e non è disponibile per tutti gli utenti. Tuttavia, è possibile scaricarla manualmente dal sito APK Mirror. La decisione di eliminare il cassetto di navigazione potrebbe essere motivata dal desiderio di Google di uniformare l’interfaccia delle sue app e di seguire le linee guida del Material Design.

Inoltre, potrebbe rendere più rapido e intuitivo l’accesso alle varie opzioni dell’app. Questi sono solo alcuni degli esempi di come Google sta cercando di migliorare le sue app e servizi per offrire agli utenti un’esperienza più fluida e personalizzata.