Google: novità per la tutela della privacy e la semplificazione dei viaggi

Ascolta questo articolo

Il colosso dei motori di ricerca, Google, ha inaugurato la giornata odierna all’insegna delle novità, in merito alla privacy dei propri utenti, per altro attenzionati anche attraverso una serie di migliorie in supporto della programmazione di viaggi e alloggiamenti.

Partendo dalle novità in ottica privacy, assecondando quando promesso all’I/O 2022 dello scorso Maggio, Google ha incominciato a distribuire l’opzione per rimuovere le informazioni di identificazione personale (PII). Nello specifico, nel caso da una ricerca si noti un risultato che ci coinvolge in quanto contiene ad esempio le nostre informazioni di contatto personali, è possibile ricorrere al menu di informazione del risultato che si apre dall’icona dei tre puntini in alto a destra e scegliere l’opzione a fondo pagina “rimuovi risultato“.

A questo punto, portandosi nell’app Google, dall’icona dell’account, in alto a destra apparirà la sezione “Risultati su di te” che recherà il flow di tutte le richieste di rimozione fatte, di quelle in corso e quelle approvate. Nella medesima sezione sarà anche possibile effettuare una nuova richiesta di defalcamento, rispondendo alla domanda “Perché desideri rimuovere questo risultato?” che prevede diverse possibilità di risposta, tra cui il fatto che siano mostrate informazioni illegali, le info di contatto, altre informazioni personali, informazioni obsolete, o il contatto dell’utente con l’utente di arrecargli danno. Google, sempre con lo scopo di aiutare nelle rimozioni delle info personali, ha allestito un’apposita pagina di supporto (support.google.com/websearch/answer/9673730) nella Guida di Ricerca.

Passando alle novità per i viaggi, in memoria del fatto che, secondo alcune ricerche dello scorso Aprile (targate Booking.com) gli utenti preferirebbero poter viaggiare e pernottare in modo sostenibile, onde fornire informazioni ad hoc, Google ha introdotto alcune funzioni su Google Travel (google.com/travel).

In tema di voli, alla già presente funzione per selezionare i voli sulla base delle emissioni di CO2 stimate, arriva ora il filtro “Solo a basse emissioni” che, settato, fa visualizzare soli voli poco impattanti sull’ambiente. Qualcosa di simile arriva anche nella sezione per la scelta degli hotel, con risultati destinati a essere sempre più aggiornati e precisi con l’importazione dei database di eco-hotel di US Green Building Council e Global Sustainable Tourism Council, tramite il nuovo filtro “Eco-certificato” che, impostato, visualizza solo le sistemazioni che siano ecologicamente sostenibili.

Inoltre, all’insegna di una novità che coinvolge anche l’Italia e che in futuro sarà estesa anche ai bus, diventa possibile acquistare i biglietti del treno direttamente dai risultati di ricerca di Google. Per procedere, basta digitare una stringa del tipo “treno Vienna Berlino”, scegliere il giorno e l’orario, in modo da visualizzare le alternative, ognuna col proprio prezzo e il tempo di percorrenza. Tippando o cliccando su una delle stesse, si potrà vedere l’elenco delle fermate, se previste, ognuna col proprio orario e, in basso, il collegamento “acquista biglietto su nome compagnia” per essere portati al sito dell’azienda che cura il trasporto e procedere all’acquisto del ticket.