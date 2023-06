Google Meet introduce un nuovo menu di azioni rapide per migliorare l’esperienza delle riunioni online

Google Meet, il servizio di videoconferenza di Google, ha annunciato una novità che renderà più facile e veloce accedere a diverse funzionalità durante le riunioni online. Si tratta di un nuovo menu di azioni rapide che apparirà nella parte inferiore dello schermo quando si passa il mouse sopra il pulsante “Presenta ora“.

Il menu di azioni rapide permetterà agli utenti di scegliere tra diverse opzioni per presentare il proprio schermo, come una finestra, una scheda del browser o un documento. Inoltre, sarà possibile accedere rapidamente ad altre funzionalità come la chat, la lavagna digitale Jamboard, i sondaggi e le domande e risposte. Questa novità ha lo scopo di rendere più semplice e intuitiva la gestione delle riunioni online, evitando di dover navigare tra diversi menu e sottomenu.

In questo modo, gli utenti potranno concentrarsi sul contenuto della riunione e interagire con i partecipanti in modo più efficace.Il menu di azioni rapide sarà disponibile per tutti gli utenti di Google Meet sul web nelle prossime settimane. Per utilizzarlo, basterà cliccare sul pulsante “Presenta ora” e scegliere l’opzione desiderata dal menu che si aprirà. Per accedere alle altre funzionalità, basterà cliccare sull’icona corrispondente nel menu. Google Meet è uno dei servizi di Google Workspace, la suite di prodotti e applicazioni di Google pensata per il lavoro collaborativo e la produttività. Google Meet offre diverse funzionalità per facilitare le riunioni online, come la cancellazione del rumore, la traduzione automatica dei sottotitoli, la modalità ritratto e la modalità oscura.

Google Meet è in continua evoluzione e aggiornamento per offrire ai suoi utenti una migliore esperienza di videoconferenza. Il menu di azioni rapide è solo una delle novità che Google Meet ha introdotto negli ultimi mesi, insieme ad altre come la possibilità di modificare il layout della griglia dei partecipanti, di cambiare lo sfondo virtuale e di creare breakout room. Google Meet è un servizio gratuito per tutti gli utenti con un account Google personale, che possono creare o partecipare a riunioni online con un massimo di 100 partecipanti.

Per gli utenti con un account Google Workspace, invece, il numero massimo di partecipanti varia in base al piano sottoscritto, fino a un massimo di 250.Google Meet è un servizio sicuro e affidabile, che utilizza la crittografia end-to-end per proteggere le comunicazioni e i dati degli utenti. Inoltre, Google Meet rispetta le normative sulla privacy e sulla protezione dei dati, come il GDPR. Google Meet è un servizio accessibile e compatibile con diversi dispositivi e sistemi operativi. Gli utenti possono accedere a Google Meet tramite il browser web o tramite le app dedicate per Android e iOS.

Inoltre, Google Meet supporta diversi dispositivi hardware dedicati alla videoconferenza, come le webcam, i microfoni e gli altoparlanti. Google Meet è un servizio innovativo e in crescita, che conta milioni di utenti in tutto il mondo. Con il nuovo menu di azioni rapide, Google Meet vuole rendere ancora più facile e veloce l’accesso alle diverse funzionalità che offre ai suoi utenti per migliorare l’esperienza delle riunioni online.